10/12/2025 sport

Il calcio spagnolo batte ogni record: ecco quanto valgono i nuovi diritti TV

Tebas (La Liga): l'accordo quinquennale con DAZN e Telefónica dal 2027 al 2032 vale oltre 6,1 miliardi di euro, superando il ciclo precedente

Mentre La Liga genera un grande spettacolo in campo con talenti globali come il francese Kylian Mbappé (al Real Madrid) e Lamine Yamal (al Barcellona), l'attenzione si è spostata sui risultati economici del campionato spagnolo. I giganti dello streaming e delle telecomunicazioni, DAZN e Telefónica (attraverso la piattaforma Movistar Plus+), hanno siglato un accordo decisamente importante per la trasmissione delle partite in Spagna.

L'intesa quinquennale, che coprirà il ciclo dal 2027 al 2032, ha un valore complessivo di 6,135 miliardi di euro. Ciò si traduce in un incasso di 1,23 miliardi di euro per ogni stagione. Questo risultato finanziario sottolinea il continuo e robusto appeal del calcio spagnolo per gli investitori globali.



Il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha confermato l'accordo anche con un post su X, evidenziando il rafforzamento della partnership strategica con entrambi i broadcaster. Sia Telefónica sia DAZN hanno rinnovato il loro impegno, concordando che ciascuna piattaforma trasmetterà cinque partite a giornata sul territorio nazionale.

Questo nuovo ciclo, che va dalle stagioni 2027/28 al 2031/32, garantirà quindi a La Liga ricavi nazionali per oltre 6,135 miliardi di euro provenienti dai soli diritti audiovisivi. Il dato rappresenta un incremento del 9% rispetto al valore del contratto attualmente in vigore. Tale crescita è significativa e consolida la posizione del campionato tra le leghe sportive di maggiore valore a livello mondiale. I diritti televisivi rappresentano il pilastro finanziario essenziale per il calcio moderno. Essi non costituiscono soltanto una fonte di reddito, ma il motore che alimenta la crescita dei club spagnoli e finanzia i miglioramenti infrastrutturali e l'acquisizione di nuovi talenti.





La cifra dell'accordo ci offre l'esatta fotografia dello scarso valore della nostra Serie A, dove purtroppo i diritti TV ormai si giocano al ribasso, anche per lo spettacolo spesso poco interessante di molte partite. Avessimo un management all'altezza, potremmo studiare come poter recuperare, ma in queste condizioni con La Liga e la Premier Legue non sarà possibile competere per lungo tempo. Piaccia o non piaccia, il nostro calcio è da ribaltare e riformare.



Commentando il successo, Tebas ha espresso grande orgoglio, sottolineando che, mentre altri campionati registrano una perdita di valore, La Liga continua a stabilire nuovi record. «Questa crescita costante e questi dati record sono particolarmente significativi», ha dichiarato il presidente, evidenziando la fiducia dei partner e l'attrattiva del prodotto sportivo. Molti analisti vedono nell'accordo un segnale chiaro dell'incomparabile forza finanziaria del calcio spagnolo.



Attualmente, DAZN e Movistar Plus+ detengono congiuntamente i diritti per tutte le dieci partite di La Liga ogni weekend in Spagna, con l'accordo corrente che scadrà nel 2027. Con il recente rinnovo, la stabilità finanziaria a lungo termine è garantita, rendendo sempre più complessa la competizione per gli altri campionati europei, con la sola eccezione della Premier League.

