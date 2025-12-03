10/12/2025 fare

Quattro fattori ridefiniscono il lavoro: ecco le figure tech che mancano all'Italia

Ceccato (agap2): intelligenza artificiale, benessere e sostenibilità sono i pilastri del futuro professionale che ha urgente bisogno di ingegneri

Il mercato del lavoro globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla coesistenza di sfide tecnologiche e nuove priorità sociali. Nonostante le difficoltà economiche, si aprono numerose opportunità per i professionisti in possesso di competenze altamente specializzate. A identificare i nuovi trend e le figure professionali che guideranno l'economia nei prossimi mesi è agap2, multinazionale di consulenza operativa specializzata in ingegneria e IT, attraverso il suo HR Barometer 2026.

Secondo Enrica Ceccato, HR director di agap2, la direzione del settore sarà determinata da quattro fattori principali: l'intelligenza artificiale (AI), il benessere aziendale, la transizione green e la cronica talent shortage (carenza di talenti). È su questi pilastri che si fondano le carriere del futuro, ricche di prospettive interessanti, soprattutto per gli ingegneri specializzati in machine learning, AI, automazione industriale, cybersecurity, energie rinnovabili e data science.



L'AI sta ridisegnando il modo di lavorare, ma la tecnologia non è destinata a sostituire completamente i professionisti. I sistemi basati sull'intelligenza artificiale serviranno piuttosto a supportare i dipendenti nella gestione delle attività quotidiane più routinarie. Questa rivoluzione non rappresenta la fine del lavoro, ma l'inizio di una nuova collaborazione strategica tra uomo e macchina. Per cogliere queste opportunità emergenti, i candidati devono puntare molto sul reskilling (acquisizione di nuove competenze) e l'upskilling (aggiornamento delle competenze attuali) per rendere più solido il proprio bagaglio professionale.





Il benessere e l'equilibrio tra vita professionale e privata (work-life balance) sono diventati elementi strategici fondamentali per attrarre e trattenere i talenti migliori. Ceccato specifica che "un ambiente di lavoro positivo e attento alla salute mentale e fisica è un fattore strategico indispensabile per attrarre e trattenere i migliori talenti". Questa necessità è particolarmente sentita in settori altamente specializzati, come il comparto ingegneristico e l'IT, dove il numero di posizioni aperte spesso supera il numero di candidati disponibili. I lavoratori cercano aziende in grado di offrire ambienti stimolanti, percorsi di carriera appaganti e una reale attenzione al work-life balance. Per questo motivo, le imprese dovranno passare da un approccio basato sul controllo a uno fondato sulla fiducia, riconoscendo che il benessere funge da vero e proprio stipendio emozionale.



La sostenibilità non è più un concetto limitato alla sola dimensione ambientale, ma abbraccia l'intera vita aziendale a 360 gradi. Le imprese devono impegnarsi a creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo, garantendo sia il benessere delle persone che quello dell'ambiente circostante.

Nonostante il 2026 si preannunci come un anno d'oro per i professionisti con un background tecnico, la talent shortage rimane una sfida cruciale. Secondo le proiezioni, le imprese italiane avrebbero bisogno di circa 20.000 ingegneri l'anno per colmare il gap strutturale a livello nazionale. La carenza di esperti nei settori ingegneristico e IT non frena solo le singole aziende, ma riduce anche la competitività complessiva del Paese. Coloro che investono nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e nelle competenze ibride tra IT e ingegneria si assicurano percorsi professionali stabili, retribuzioni superiori alla media e forti prospettive di crescita.

Nei prossimi mesi, le aziende cercheranno con urgenza le seguenti cinque figure professionali:



- Ingegnere specializzato in intelligenza artificiale e machine learning: Progetta e sviluppa sistemi che consentono alle macchine di apprendere dai dati e migliorare le proprie prestazioni senza essere esplicitamente programmate. È cruciale per l'automazione intelligente e l'innovazione digitale.

- Data scientist: Analizza e interpreta grandi volumi di dati per fornire insight utili alle decisioni strategiche, utilizzando modelli statistici e algoritmi avanzati.

- Esperto in cybersecurity: Protegge i sistemi informatici da attacchi e minacce digitali, implementando soluzioni di sicurezza per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

- Ingegnere in automazione industriale: Progetta e ottimizza i sistemi automatizzati per migliorare l'efficienza produttiva nelle industrie, combinando expertise meccaniche, elettroniche e informatiche.

- Ingegnere per le energie rinnovabili: Sviluppa soluzioni per la produzione energetica sfruttando fonti pulite come solare, eolica e idroelettrica, contribuendo attivamente alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale.



