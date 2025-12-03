10/12/2025 fare

La Francia guida la classifica dei Paesi più complessi per il payroll

Valerio (Strada): il Global Payroll Complexity Index 2025 mostra una stabilizzazione, ma l'Europa resta la regione più difficile

Il settore della gestione delle risorse umane globali e della tecnologia per il payroll, guidato da Strada, ha pubblicato la settima edizione del Global Payroll Complexity Index (GPCI) 2025. Questo benchmark di riferimento, che analizza la complessità del payroll a livello mondiale, segnala una fase di iniziale stabilizzazione nel panorama normativo. Tuttavia, le sfide per le aziende che operano a livello globale rimangono estremamente elevate, confermando che il settore continua a evolvere rapidamente. I risultati del 2025 evidenziano una rapida evoluzione nella regolamentazione del settore, con mercati tradizionalmente stabili che mostrano ora una maggiore variabilità. Il punteggio medio nazionale, utilizzato per misurare la complessità, è aumentato del 5%. A livello regionale, l'Europa si conferma la zona più complessa per la gestione delle buste paga, ospitando sette dei dieci mercati più sfidanti. In testa alla classifica globale, e Paese più complesso in assoluto, rimane saldamente la Francia.



Il Nord America presenta segnali di crescente difficoltà normativa. Gli Stati Uniti, con un incremento del 17% nel proprio punteggio, entrano per la prima volta nella top 10 mondiale, salendo di otto posizioni rispetto all'anno precedente. Il Canada, pur mantenendosi al quinto posto nella classifica, ha registrato un ulteriore aumento della complessità pari al 9%. L'Italia ha mostrato una temporanea attenuazione della complessità, scendendo di dieci posizioni fino al 14° posto nella classifica 2025. Questa variazione è dovuta a una riduzione degli obblighi di rendicontazione e a un minor numero di aggiornamenti legislativi rispetto al 2023. Nonostante la complessità si sia leggermente attenuata a livello generale, gli esperti segnalano che le variazioni nei calcoli regionali e le diverse interpretazioni locali continuano a generare incertezza, mantenendo l'Italia tra i mercati payroll più complessi all'interno del contesto europeo.





L'aumento significativo della complessità in altri mercati dimostra quanto rapidamente i requisiti normativi possano cambiare a livello globale. L'Australia, ad esempio, ha guadagnato otto posizioni, piazzandosi nella top 3 globale con un incremento del 21% nel proprio punteggio. Questo balzo è attribuito all'introduzione di quadri di detrazione più ampi, una maggiore accessibilità ai dati di payroll da parte degli stakeholder e l'adozione di metodi di pagamento più diversificati.



I 10 Paesi più complessi per il payroll, secondo il GPCI 2025



- Francia;

- Slovacchia;

- Australia;

- Svizzera;

- Canada;

- Stati Uniti;

- Polonia;

- Repubblica Ceca;

- Germania;

- Turchia.



Commentando i dati, Luca Valerio, Country Lead Italia di Strada, ha evidenziato come le richieste rivolte alle organizzazioni rimangano elevate nonostante la potenziale stabilizzazione. "Questo è il momento per i leader di andare oltre la gestione caotica a cui si sono abituati e prendere il pieno controllo di ciò che il payroll può realmente offrire. Valerio ha aggiunto che, quando tecnologia, dati e competenze si integrano, il payroll cessa di essere un semplice processo e si trasforma in una vera fonte di chiarezza, intelligenza e nuove opportunità".

Il Global Payroll Complexity Index (GPCI) analizza i Paesi più complessi tra quasi 200 mercati in cui Strada gestisce il payroll. L'Index sfrutta la competenza della rete globale di esperti di Strada, che fornisce una profonda conoscenza delle normative locali, aiutando le organizzazioni a gestire il payroll in modo efficiente e a trasformarlo in un vantaggio strategico.