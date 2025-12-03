10/12/2025 economia

Il 2026 sarà finalmente l'anno in cui la domanda di beni di lusso tornerà alla normalità?

Cereda (GAM): se il mercato sarà positivo, aprirà la strada al ritorno a una piena normalizzazione dei trend di crescita organica entro il 2027

Dopo i livelli eccezionalmente elevati del 2021-2023 e i successivi minimi del 2024-2025, la domanda chiave per il 2026 è: sarà questo l'anno in cui la domanda di beni di lusso tornerà finalmente alla normalità?

Il momentum è inferiore alle aspettative a causa della volatilità autoindotta del secondo trimestre del 2025, in particolare dell'incertezza e delle preoccupazioni che circondano l'intero dibattito sui dazi guidato dagli Stati Uniti. In un contesto più stabile, riteniamo che la crescita si sarebbe già normalizzata. Gli attuali indicatori e dati che monitoriamo sembrano confermare la nostra tesi secondo cui l'inversione di tendenza sta iniziando a concretizzarsi nel 2026, ulteriormente supportata da dati facilmente comparabili. Ci vorrà del tempo, ma in assenza di ulteriori shock macroeconomici, ci aspettiamo un'inversione di tendenza graduale ma sostenuta.



Prepararsi sempre all'imprevisto



Il flusso di notizie positive e incoraggianti del primo trimestre è stato rapidamente scosso da un'improvvisa volatilità, senza possibilità di rifugio. L'unico riparo relativo era rappresentato da una manciata di titoli più difensivi, grazie soprattutto alla resilienza della loro particolare clientela.

Prevediamo meno turbolenze per il prossimo anno, con performance guidate maggiormente dalle dinamiche operative. Le valutazioni dovrebbero riflettere questo aspetto, più che aspettative astratte.



Opportunità nel 2026



Le nostre attuali ipotesi prevedono un significativo aumento nel 2026, che aprirà la strada al ritorno a una piena normalizzazione dei trend di crescita organica entro il 2027. Questa prospettiva presuppone il mantenimento dello slancio del cluster dei consumatori cinesi - una ripresa che stiamo monitorando dall'inizio del 2025 - e la resilienza del cluster dei consumatori statunitensi, nonostante gli inevitabili aumenti dei prezzi post-dazi. In base a questa ipotesi, prevediamo un calo della negatività associata al settore del lusso, con un potenziale di crescita più ampio in tutto il settore. Il nostro obiettivo sarà quello di identificare le storie di maggiore slancio all'interno del settore e del suo ecosistema più ampio.









Flavio Cereda, Investment Director Luxury Brands di GAM



