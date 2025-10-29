05/11/2025 sport

Lidl e UEFA: rafforzata la partnership nel calcio femminile fino al 2030

Epstein (UEFA): nei prossimi cinque anni continueremo a lavorare insieme per ispirare le comunità, promuovere stili di vita sani e offrire esperienze migliori ai fan

La collaborazione tra Lidl e la UEFA nel calcio femminile è stata significativamente estesa. Il principale rivenditore di generi alimentari in Europa continuerà a essere partner della nazionale di calcio femminile fino al 2030, consolidando un impegno che mira a promuovere lo sport, gli stili di vita sani e il coinvolgimento comunitario in tutto il continente.

Questa partnership rinnovata vede Lidl come sponsor ufficiale di eventi chiave. Tra questi figurano le edizioni UEFA Women's EURO 2025 e UEFA Women's EURO 2029. L'accordo include anche la sponsorizzazione delle edizioni 2025, 2027 e 2029 della UEFA Women's Nations League e delle qualificazioni europee femminili UEFA. Questo impegno riflette la volontà di Lidl di valorizzare le giovani generazioni attraverso il calcio femminile, riconoscendone il crescente impatto e la popolarità.



Un elemento centrale della collaborazione estesa è il ritorno del programma Lidl Kids Team. Questa iniziativa offrirà ai bambini europei l'opportunità unica di scendere in campo al fianco delle loro atlete preferite durante la UEFA Women's EURO 2029. L'obiettivo è ispirare la prossima generazione di tifosi e talenti sportivi, creando momenti indimenticabili.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Esecutivo del marketing UEFA, ha espresso soddisfazione per l'accordo: "Siamo lieti di consolidare la nostra partnership di successo con Lidl, un marchio che condivide i valori e la visione a lungo termine della UEFA per il calcio femminile. Nei prossimi cinque anni, continueremo a lavorare insieme per sfruttare il potere del calcio femminile per ispirare le comunità, promuovere stili di vita sani e offrire esperienze migliori ai fan", ha dichiarato.



Anche Jens Thiemer, Chief Customer Officer di Lidl International, ha commentato l'importanza di questo accordo: "L'estensione di questa partnership è una testimonianza della nostra convinzione condivisa che il calcio femminile meriti la stessa passione e sostegno del calcio maschile. Dal numero record di tifosi accolti in Svizzera in occasione di UEFA Women's EURO 2025 alle giovani donne che hanno trovato ispirazione nel nostro Lidl Youth Camp, abbiamo visto in prima persona come lo sport può trasformare la vita. Guardando al 2029, siamo entusiasti di estendere il nostro impegno e portare l'esperienza del Lidl Kids Team nel calcio femminile, creando quei momenti indimenticabili in cui i sogni diventano realtà sul palcoscenico più grande".



