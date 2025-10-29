05/11/2025 economia

S&P 500: un ciclo di crescita destinato a proseguire?

Iggo (AXA IM): potrebbe essere il momento di coprirsi contro una possibile "regressione alla media"

L'indice S&P 500 è attualmente sulla buona strada per registrare un rendimento del 20% per il terzo anno consecutivo. Un fenomeno piuttosto insolito. Tuttavia, alla fine degli anni '90 si è quasi verificata una serie di 5 anni positivi consecutivi. Quella serie positiva è stata stimolata dalla prima rivoluzione di Internet. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale è alla base dell'ultima bolla. Sta aiutando i mercati azionari di tutto il mondo e questo, insieme all'allentamento delle condizioni monetarie e all'assenza di restrizioni fiscali, sta mantenendo alta la crescita. Per ora, lo slancio è forte, la ricchezza è in aumento e i rischi tariffari e geopolitici stanno svanendo. La festa continua. Tuttavia, se l'IA è in qualche modo una bolla, i postumi saranno enormi.



IA e blockchain sono le tecnologie trainanti dei mercati



Ogni giorno, le big tech americane annunciano accordi d'investimento miliardari, spesso tra loro. La circolarità di questo aspetto è stata sottolineata: Gli sviluppatori di IA investono nei fornitori di potenza di calcolo, che a loro volta investono nei produttori di chip, i quali poi acquisiscono partecipazioni negli sviluppatori di IA. La corsa all'IA sta creando una corsa all'accaparramento - di talenti, capitali, infrastrutture per data center, acqua ed elettricità e, naturalmente, clienti. Le cifre in gioco sono fenomenali e inflazionistiche, poiché il settore sta creando un'enorme domanda di ciò di cui ha bisogno per crescere. Non sorprende che il settore dei servizi di pubblica utilità sia il terzo settore dell'S&P 500 con le migliori performance quest'anno (e continui a essere scambiato con una valutazione del rapporto prezzo/utili ben al di sotto dei settori dell'informatica e dei servizi di comunicazione).





Più soldi, più spese



L'effetto boom dell'IA sui mercati azionari sta aumentando la ricchezza delle famiglie. Secondo i dati del Flusso di fondi della Fed, la ricchezza netta delle famiglie è aumentata di 5,3 mila milioni di dollari nei sei mesi fino alla fine di giugno. Ciò tende a favorire le fasce di reddito più elevate, aumentando la disparità di reddito, sebbene continui a stimolare la spesa dei consumatori. La pressione sulle famiglie a basso reddito derivante dalla chiusura del governo, dalla cautela nell'assunzione di personale e dall'aumento dei prezzi dei beni di consumo (in particolare quelli importati) significa che coesistono economie di consumo molto diverse tra loro. L'accumulo di ricchezza sta avvenendo in un gruppo concentrato di attività e per un gruppo concentrato di proprietari di capitali. Ciò sta stimolando la crescita, ma potrebbe creare rischi sociali e politici in futuro.





Momentum tematico macroeconomico



I temi macro hanno slancio. Sostengono valutazioni elevate su azioni e credito. Le valutazioni alte alimentano l'ottimismo: si guadagna. Ci vorrà qualcosa di grosso per invertire il trend dei mercati. La questione se tutti i fondi investiti nello sviluppo delle infrastrutture per l'IA genereranno un aumento della produttività a livello economico rimane senza risposta. Così come resta senza risposta la questione se le aziende in prima linea nella corsa agli armamenti dell'IA, che stanno bruciando liquidità e accumulando debiti, riusciranno a monetizzare pienamente gli investimenti attraverso una crescita dei profitti costantemente elevata. Sembra una bolla, e sempre più persone lo sostengono, ma è impossibile dire cosa la farà scoppiare.



La Casa Bianca sembra tollerare per ora la concentrazione di ricchezza e potere nelle mani delle aziende private che sviluppano IA, ma parte dell'IA sarà cruciale per la sicurezza nazionale. Politicamente, sarà accettabile che tutto questo sia in mano a pochi privati? Il fatturato complessivo delle prime otto azioni è pari al 7,5% del PIL statunitense ed è in crescita. Gli USA stanno diventando una scommessa gigante sull'IA. I rischi di concentrazione e disillusione sono evidenti. E c'è da chiedersi se il resto dell'economia potrà permettersi gli investimenti necessari per cogliere la produttività promessa. Servirà anche energia e raffreddamento per i data center: possiamo immaginare un futuro con razionamenti elettrici per nutrire la "macchina IA"?





Mercato obbligazionario



Anche il boom del credito merita attenzione. Gli spread restano stretti. La nostra view è che i fondamentali del credito investment grade siano solidi, e i ritorni corretti per il rischio positivi. Ma le crisi del credito di solito non iniziano nel comparto nei mercati investment grade, ma in quelli high yield o nei leveraged loan. Il private credit desta preoccupazione: leva alta, copertura interessi bassa. Se la Fed si irrigidisse davanti a un'inflazione ostinata, potremmo assistere a un aumento sia dei rendimenti sia degli spread.

La FOMO batte Cassandra (il più delle volte)



L'esperienza mi insegna che essere una Cassandra non paga: la FOMO (Fear of Missing Out) ha quasi sempre la meglio - ma a volte arrivano i mercati ribassisti. Per sostenere il momentum attuale, molte cose devono continuare ad andare bene. Proteggere i portafogli è tentazione forte, ed essere consapevoli dei rischi e della concentrazione è essenziale.

L'S&P 500 è sulla buona strada per un ritorno del 20% anche quest'anno, sarebbe il terzo di fila, cosa che non accadeva dal 1940. Ma una serie di quattro anni positivi consecutivi sì: 1995-1998, e una di quasi cinque, dato che il 1999 chiuse con +19,5%. Poi seguirono tre anni di rendimenti negativi. Era la prima bolla di internet. Questa è la seconda. Potrebbe durare ancora due anni. O finire in distruzione di ricchezza e recessione. Il rendimento medio dell'S&P 500 dal 1950 è stato dell'8,12%. Potrebbe essere il momento di coprirsi contro una possibile "regressione alla media".

Chris Iggo, Chief Investment Officer di AXA IM Core



