25/06/2025 sport

Hisense celebra la passione del calcio con la campagna Vivi il Momento

Pampalone (Hisense Italia): la nuova campagna lega il brand al calcio, valorizzando le esperienze collettive e l'innovazione tecnologica

Hisense, azienda leader mondiale nell'elettronica di consumo e negli elettrodomestici, ha lanciato la campagna “Vivi il Momento”. L'iniziativa invita a condividere la passione per il calcio, in particolare in vista della FIFA Club World Cup 2025. L'obiettivo è mostrare come le esperienze vissute insieme, specialmente nello sport, possano generare momenti di vera felicità e connessione. Hisense è già partner ufficiale della FIFA Club World Cup 2025 e vanta precedenti collaborazioni come sponsor globale di due edizioni della FIFA World Cup e partner di tre edizioni dei campionati europei UEFA.

«La campagna ‘Vivi il Momento’ ci permette di avvicinarci ancora di più ai nostri consumatori, offrendo loro momenti di condivisione unici e autentici», ha affermato Tatiana Pampalone, Head of Marketing di Hisense Italia. Ha aggiunto che l'azienda è «orgogliosi di portare la campagna anche in Italia per celebrare l’emozione dello sport come esperienza collettiva che unisce le persone, rafforzando il legame tra il nostro brand e gli appassionati di calcio in tutto il Paese». Sottolineando il ruolo della tecnologia, Pampalone ha concluso: «La nostra tecnologia è al servizio di questa passione, per accompagnarli nel vivere al massimo ogni momento».



Per dare concretezza alla campagna sul territorio italiano, Hisense ha pianificato diverse iniziative esperienziali mirate a coinvolgere direttamente i tifosi. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai sostenitori delle due squadre italiane che parteciperanno alla competizione. Dal 16 al 29 giugno, una pensilina in via Largo La Foppa, a Milano, sarà personalizzata dal brand. Questo spazio ospiterà un corner calcistico interattivo e coinvolgente, aperto sia di giorno che di sera, per offrire intrattenimento ai passanti.

Seguiranno due bar events che si terranno il 21 e il 26 giugno a Milano, presso Arena Piola. Questi eventi animeranno le serate dei tifosi in occasione di due partite attese: Inter-Urawa Red Diamonds e Juventus-Manchester City. L'intento è creare punti di incontro e celebrazione diretta per i tifosi, portando il marchio Hisense al centro della passione sportiva italiana.



A supporto della campagna, Hisense ha lanciato un concorso a premi per i tifosi. Acquistando un prodotto Hisense in promozione tra il 15 aprile e il 15 luglio 2025 e registrando l'acquisto entro il 20 luglio 2025, si potrà vincere immediatamente un pallone ufficiale della FIFA Club World Cup 2025. La campagna sarà ulteriormente amplificata tramite attività digital, ATL e OOH, diffondendo il messaggio di Hisense in tutti i luoghi legati al calcio