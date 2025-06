25/06/2025 leisure

The Italian Sea Group vince due premi agli International Yacht & Aviation Awards 2025

Costantino (The Italian Sea Group): questo doppio successo testimonia il valore della nostra visione, fondata sull'eccellenza, sull'innovazione e sulla continua ricerca della perfezione in ogni dettaglio

Due nuovi prestigiosi riconoscimenti illuminano il percorso di The Italian Sea Group, il Gruppo navale di Massa Carrara. Il successo è arrivato a Montecarlo, nel corso della sedicesima edizione degli International Yacht & Aviation Awards, i celebri premi organizzati da Design et Al che celebrano architettura, stile e design nei settori dello Yachting, dell'Aviazione e dell'Hôtellerie. Durante la cerimonia del 6 giugno scorso, svoltasi nell'elegante cornice dell'Hôtel de Paris, dove si sono ritrovati i protagonisti globali del design e dell'industria nautica, The Italian Sea Group si è distinto ottenendo ben due premi di grande rilevanza. Il MY Admiral JAS 66 metri ha conquistato la vittoria nella categoria dedicata ai "Motoryacht over 60 metri", mentre il MY Admiral Platinum 78 metri ha trionfato nella categoria riservata ai "Motoryacht over 70 metri".



"Siamo orgogliosi che due delle nostre più recenti creazioni, JAS e Platinum, abbiano ricevuto un così prestigioso riconoscimento", ha dichiarato Gianmaria Costantino, CCO di The Italian Sea Group. "Questo doppio successo testimonia ancora una volta il valore della nostra visione, fondata sull'eccellenza, sull'innovazione e sulla continua ricerca della perfezione in ogni dettaglio". Il MY Admiral JAS 66m, che ha fatto il suo debutto mondiale al Monaco Yacht Show 2024, nasce dalla proficua collaborazione tra il Centro Stile interno di The Italian Sea Group e il rinomato designer britannico Mark Berryman. In questo progetto, Brad Whiteman di Qudra Yachts ha rappresentato l'armatore, vigilando affinché le sue aspettative fossero pienamente rispettate in ogni fase costruttiva, mentre Mansour Bookani di MB Architects si è occupato di trovare l'equilibrio perfetto tra i desideri personali dell'armatore e la visione creativa del lead designer, contribuendo a un esito finale che combina armonia ed esclusività.



A bordo del MY JAS si percepisce una raffinata armonia tra gli spazi interni e quelli esterni. L'impiego di materiali, tanto sofisticati quanto accoglienti, crea un ambiente capace di fondere l'eleganza formale con un comfort pienamente contemporaneo. Questo megayacht fa parte della gamma Admiral "ADM 66", una linea semi-custom che ha riscosso notevole successo, testimoniato dalle quattro unità già vendute, confermando quanto il mercato apprezzi una formula che unisce stile, qualità e ampie possibilità di personalizzazione. L'ammiraglia Admiral, il MY Platinum 78m, rappresenta invece la massima espressione dell'approccio full-custom di TISG. Questo è un progetto davvero unico e completamente su misura, che incarna senza riserve la filosofia tailor-made che caratterizza il Gruppo. Con esterni disegnati dallo studio Lobanov Design e interni curati da Sinot Yacht Architecture & Design, Platinum sorprende per il suo layout fluido e per una qualità costruttiva che ha superato ogni attesa in termini di prestazioni e silenziosità durante la navigazione. La costruzione di questo imponente megayacht è stata meticolosamente seguita da Magnitude Yachts, in qualità di rappresentanti dell'armatore, garantendo un costante controllo qualità e un'esecuzione impeccabile in ogni passaggio del progetto.



Il marcato contrasto tra la linea ADM 66, esempio di eccellenza nella produzione semi-custom, e un progetto totalmente su misura come il MY Platinum, descrive alla perfezione la notevole versatilità del cantiere. È questa doppia anima che consente a The Italian Sea Group di rispondere con elevata competenza sia a chi desidera uno yacht altamente personalizzabile, sia a quegli armatori che puntano a un elevato grado di personalizzazione coniugato all'affidabilità e all'efficienza operativa di una piattaforma tecnica ampiamente collaudata. Entrambi gli yacht sono una magnifica testimonianza della filosofia e dell'identità di The Italian Sea Group, saldamente ancorate a un'idea di lusso discreto e raffinato, a una visione estetica in continua evoluzione e a un'altissima artigianalità interamente italiana.