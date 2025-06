Mamete Prevostini: l'evoluzione del vino valtellinese tra tradizione e innovazione - Vinitor Sapiens

25/06/2025 leisure

Prevostini (Azienda Mamete Prevostini): un viaggio nel cuore della Valtellina, tra passione per la terra e vini di eccellenza

La Valtellina è un territorio unico, caratterizzato da un connubio di asperità e armonia, ricco di tradizioni millenarie. Quelle legate al vino affondano le radici nel passato, con la coltivazione della vite a terrazza, un'arte tramandata di generazione in generazione per ottenere il meglio dal Nebbiolo.

Mamete Prevostini, alla guida dell'omonima azienda, rappresenta un'espressione di altissima qualità. Seguendo la linea di famiglia, si dedica con passione a questa terra verticale; cura meticolosa del vigneto, attesa della maturazione perfetta e vendemmia manuale sono i suoi tratti distintivi.



Il progetto di Mamete Prevostini



Mamete Prevostini ha scelto di costruire la sua nuova cantina a Postalesio, in Valtellina, secondo il protocollo di certificazione energetica CasaClima, per rispettare la materia prima, chi ci lavora e l'ambiente. La cantina storica si trova all'interno del crotto del ristorante di famiglia, a Mese, in Valchiavenna. Qui vengono custodite le vecchie annate, i ricordi e la storia.



Nel 1928 i nonni diedero vita a un agriturismo. Si occupavano dell'orto, della lavorazione artigianale di salumi e formaggi e della produzione del vino. Avevano a disposizione un frigorifero naturale: il crotto.

- "Sono cresciuto ammirando mio padre che ripeteva le gestualità del nonno e mi chiedeva di aiutarlo: tra i ricordi olfattivi dell'infanzia quello che non mi ha mai abbandonato è il profumo del mosto che riempiva l'aria nei mesi autunnali"; afferma Mamete Prevostini.

Mamete ha frequentato la scuola di enologia a Conegliano. A differenza del nonno e del padre, che producevano vino solo per il consumo del ristorante, Mamete ha iniziato ad imbottigliare e vendere il suo vino a partire dagli anni novanta. Oggi le attività si distribuiscono su 37 ettari, in zone diverse della Valtellina, capaci di produrre circa 180-200mila bottiglie l'anno. Il 30-40% è venduto nel quadrilatero Svizzera, Sondrio, Como e Lecco; il 30% all'estero (Stati Uniti in primis, Nord Europa), il rimanente nel mercato nazionale. Nel 2013 è stata inaugurata la prima cantina CasaClima in Lombardia e la terza in Italia.



"Il lavoro in vigna segue il ritmo e gli umori della natura, i frutti maturanolentamente. L'ispirazione mi è venuta da qui: mi piaceva l'idea che i grappoli di Nebbiolo, di cui ci eravamo presi cura quando erano sulla pianta, continuassero la loro evoluzione in un ambiente non troppo contaminato e nella maniera più naturale possibile", ricorda Mamete. La tecnologia permette di raggiungere elevati livelli di qualità e di rispettare la materia prima, chi ci lavora e l'ambiente.

I vini più importanti proposti da Mamete sono tutti prodotti con uve di Nebbiolo in purezza, tra cui i Giovani Botonero Alpi Retiche I.G.T. e Santarita Rosso di Valtellina D.O.C. La selezioni e la Riserva con Sommarovina Valtellina Superiore Sassella D.O.C.G., vigna Sassina Valtellina Superiore Grumello D.O.C.G., La Cruus Valtellina Superiore Inferno D.O.C.G. e la Riserva Valtellina Superiore D.O.C.G.; queste selezioni provengono da singolo vigneto e sono l'espressione più pura di quel determinato terreno. La Riserva è prodotta con uve da vendemmia tardiva provenienti dai vigneti più alti (anche sopra i 600 metri), compresi nell'area del Valtellina Superiore e ancora gli Sforzato di Valtellina Corte di Cama. Senza dimenticare i bianchi e la grappa.



Un auspicio per il futuro: "Che i vini della valtellina siano finalmente riconosciuti come espressione della grande enologia italiana nelle capitali di tuto il mondo e nelle tavole degli chef più conosciuti".