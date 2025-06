25/06/2025 economia

Trump: dazi rimandati, non significa annullati

Kunrath (Raiffeisen CM): nonostante il rinvio temporaneo dei dazi da parte degli Stati Uniti, le tensioni commerciali e i rischi macroeconomici restano elevati. I mercati appaiono troppo ottimisti

La speranza è l'ultima a morire: così si potrebbero definire le recenti tendenze, sorprendentemente ottimistiche, verso il "risk on" sui mercati finanziari, dopo le onde d'urto di inizio aprile causate dall'annuncio dei dazi e dal loro successivo rinvio temporaneo da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A parte i consueti effetti di assuefazione tra gli operatori di mercato, sembra esserci ancora sufficiente fiducia nel fatto che i numerosi e talvolta imprevedibili annunci in materia di politica commerciale siano parte integrante della tattica negoziale dell'amministrazione statunitense e che tutte le implicazioni economiche già evidenti si dissolveranno alla fine in un nulla di fatto. Altrimenti non si spiegherebbero le valutazioni ancora superiore alla media, nonostante il contesto attuale e le prospettive siano cambiati in modo duraturo. Infatti - con dazi all'importazione più elevati rispetto a quelli annunciati durante il "Liberation Day" (anche se poi saranno effettivamente molto inferiori alle prime irrealistiche dichiarazioni), con il commercio mondiale oggi limitato e le catene di approvvigionamento compromesse, con la fiducia dei consumatori in calo in previsione di prezzi sensibilmente più elevati e il timore di un deterioramento del mercato del lavoro, nonché con la mancanza di sicurezza nella pianificazione e l'aumento della pressione sui margini delle imprese - l'economia americana appare già in difficoltà. Di conseguenza, numerosi indicatori "anticipatori" segnalano un indebolimento dei dati economici e del mercato del lavoro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.



Inoltre, il debito già molto elevato degli Stati Uniti raggiungerà un nuovo massimo a seguito della recente riforma fiscale, mettendo ulteriormente a dura prova la fiducia nel sistema finanziario statunitense. Alla luce di queste condizioni quadro, ci si chiede se negli Stati Uniti si verificherà solo una flessione della crescita o una stagflazione, ovvero una combinazione di stagnazione economica e aumento dell'inflazione, piuttosto rara, o se alla fine si arriverà a una "normale" recessione, in cui la banca centrale potrà adottare misure adeguate per contrastare la tendenza. A seconda dell'entità della recessione negli Stati Uniti, è probabile che si verifichi anche un rallentamento dell'economia globale. I nostri indicatori di mercato continuano a confermare un posizionamento avverso al rischio, pertanto rimaniamo cauti nei confronti delle azioni.

A causa dell'imprevedibilità dell'amministrazione statunitense, manteniamo per il momento una posizione neutrale in termini di duration sui titoli di Stato statunitensi, ma prevediamo (come per i titoli di Stato tedeschi) una curva dei rendimenti ancora più ripida sul lungo termine (curva dei rendimenti a 10/30 anni). Siamo ottimisti sui titoli di Stato in euro, in particolare quelli francesi e tedeschi.



Nonostante l'andamento positivo degli ultimi tempi, sul mercato delle obbligazioni societarie continuiamo a mantenere un atteggiamento cauto nei confronti delle obbligazioni societarie high-yield statunitensi. La politica economica preferita dal presidente Trump dovrebbe probabilmente indebolire ulteriormente il settore aziendale locale. A medio termine prevediamo un aumento dei premi di rischio e agiamo di conseguenza con cautela. Sul mercato delle obbligazioni societarie in euro manteniamo invariata la nostra posizione neutrale. Manteniamo una posizione difensiva sulle obbligazioni in valuta forte dei mercati emergenti. Per noi è determinante la prevista maggiore avversione al rischio da parte degli investitori in obbligazioni in USD. Nonostante le vicissitudini della politica economica dell'amministrazione statunitense, compresi i dazi molto elevati nei confronti dei paesi emergenti, i premi di rischio delle obbligazioni in valuta forte dei mercati emergenti sono diminuiti notevolmente e continuano a scontare uno "scenario roseo" che attualmente non prevediamo.



I mercati azionari globali si sono ripresi sorprendentemente in fretta dallo "shock dei dazi". Al momento sembra prevalere la speranza di una loro riduzione e di rapidi accordi commerciali. Tuttavia, continuiamo a prevedere che le misure erratiche adottate dagli Stati Uniti creeranno incertezza a lungo termine. La crescita economica più debole, accompagnata da tassi di inflazione più elevati, peserà anche sul settore aziendale. Rimaniamo quindi cauti. Dopo l'andamento altalenante delle azioni statunitensi negli ultimi mesi, è arrivata una ripresa globale che ha interessato in particolare i mercati sviluppati. Ciononostante, le azioni dei mercati emergenti sono riuscite a mantenere il vantaggio in termini di performance conquistato quest'anno. Rimane ancora da vedere quale sarà l'impatto economico delle misure adottate dal governo statunitense. La valutazione fondamentale per i mercati emergenti rimane piuttosto favorevole. Dall'inizio dell'anno, i titoli dei settori delle telecomunicazioni e finanziario ne hanno beneficiato in modo particolare.

I mercati internazionali delle materie prime hanno registrato recentemente un andamento molto disomogeneo. I metalli preziosi hanno registrato un nuovo aumento. Il settore beneficia dell'incertezza globale e gli acquisti delle banche centrali garantiscono un sostegno costante. Mentre anche i metalli industriali hanno registrato un leggero aumento, nel settore energetico hanno pesato gli aumenti della produzione. Prevediamo che il settore dei metalli preziosi continuerà a essere ben sostenuto anche nei prossimi mesi.

Karin Kunrath, Chief Investment Officer, Raiffeisen Capital Management