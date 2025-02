26/02/2025 sport

Regina pedala con il Giro d'Italia: una partnership che unisce tradizione e innovazione

Pastore (Sofidel): rafforziamo il legame con gli appassionati di ciclismo

Regina, marchio di punta del Gruppo Sofidel, leader mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico, ha annunciato una nuova partnership con il Giro d'Italia. Il brand, presente nelle case degli italiani da oltre 35 anni, diventa Official Sponsor della Corsa Rosa per le edizioni 2025 e 2026, segnando il suo ingresso ufficiale nel mondo dello sport.

Questa collaborazione unisce due icone che hanno fatto la storia italiana, accomunate dal concetto di infinito. Il Giro d'Italia assegna al vincitore il "Trofeo senza fine", una spirale dorata che racconta una storia in continuo rinnovamento. Parallelamente, Regina è nota per il suo celebre claim "I Rotoloni Regina non finiscono mai", entrato nell'immaginario collettivo della pubblicità italiana.

La partnership si basa su valori condivisi come la passione, l'impegno e la promozione di una mobilità sostenibile. La bicicletta, sempre più apprezzata nella vita quotidiana, rappresenta un punto d'incontro tra il benessere personale e il rispetto per l'ambiente.







I prodotti protagonisti di questa iniziativa saranno Rotoloni Regina, Regina Asciugoni e Regina Fazzoletti Tascabili, che vestiranno una "maglia speciale" con un packaging in edizione limitata dedicato al Giro d'Italia. La visibilità del marchio sarà garantita lungo il percorso della corsa attraverso archi, striscioni e gonfiabili brandizzati, oltre alla distribuzione di fazzoletti al passaggio della Carovana e alla presenza di uno stand Regina all'interno del Giroland in tutti gli arrivi di tappa.

La campagna di comunicazione includerà spot televisivi e radiofonici, in onda da inizio maggio a metà giugno. Regina parteciperà inoltre con una propria lega al Fantagiro d'Italia 2025, coinvolgendo ulteriormente gli appassionati.

Francesco Pastore, Chief Marketing & Sales Officer di Sofidel, ha commentato: "È con grande entusiasmo che oggi annunciamo la partnership tra Regina e Giro d'Italia. Due icone che, nel corso degli anni, sono entrate nell'immaginario collettivo, nella storia e nel costume del nostro Paese e oltre. Grazie all'integrazione di questa partnership di valore nei piani marketing del nostro marchio, puntiamo a rafforzare il legame tra Regina e l'ampia platea di appassionati di questo sport".



Roberto Salamini, Responsabile Marketing & Communications di RCS Sport & Events, ha sottolineato l'importanza del Giro d'Italia come piattaforma multimediale di rilevanza mondiale, capace di coinvolgere un numero crescente di appassionati e di portare l'immagine dell'Italia nel mondo.



La visibilità di Regina si estenderà anche ad altri eventi ciclistici promossi da RCS Sports & Events, tra cui Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Giro d'Italia Women, consolidando ulteriormente la presenza del brand nel mondo del ciclismo professionistico e amatoriale