26/02/2025 marketing

CMO sotto pressione: AI e ROI guidano le strategie di marketing del futuro

Ricerca del Team Lewis rivela sfide e tendenze per i Chief Marketing Officer: crescita dei ricavi, AI e customer experience al centro dell'attenzione

La recente indagine condotta da TEAM LEWIS, agenzia globale di marketing e comunicazione, ha messo in luce le principali preoccupazioni e tendenze che caratterizzano il panorama del marketing contemporaneo. Lo studio, che ha coinvolto oltre 300 Chief Marketing Officer (CMO) a livello mondiale, ha esplorato otto aree tematiche cruciali per comprendere le dinamiche di un settore in rapida evoluzione.

La pressione per ottenere risultati immediati emerge come uno dei fattori dominanti. Il 42% dei CMO intervistati indica la crescita dei ricavi come la sfida principale, mentre il 22% si trova a dover dimostrare il ritorno sull'investimento (ROI) in un mercato sempre più competitivo. Non meno rilevante è la questione dei budget limitati, con il 19% dei partecipanti che segnala difficoltà nel garantire un flusso costante di lead qualificati.

L'intelligenza artificiale (AI) si sta affermando come elemento distintivo nelle strategie di marketing, sebbene la sua adozione non sia ancora capillare. Il 52% dei CMO ha iniziato a integrarla parzialmente nei propri processi, mentre solo il 32% l'ha implementata in modo sistematico. Le applicazioni più diffuse dell'AI nel marketing includono la personalizzazione delle esperienze utente, l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie, la creazione di contenuti e l'analisi predittiva dei dati.







I benefici dell'AI sono ampiamente riconosciuti: l'82% dei CMO ritiene che migliori l'efficienza del team, il 60% crede che ottimizzi l'esperienza dell'utente, e il 52% la considera un vantaggio competitivo. Tuttavia, persistono sfide legate alla sua implementazione, come la preparazione inadeguata dei leader di marketing e le preoccupazioni sulla sicurezza e la complessità dell'integrazione.

La customer experience (CX) si conferma un pilastro fondamentale per il 45% dei CMO, che la considerano essenziale per migliorare i tassi di conversione e la fidelizzazione dei clienti. Il 40% degli intervistati sta già sviluppando strategie di contenuto mirate a coinvolgere i clienti durante l'intero ciclo di acquisto, offrendo informazioni rilevanti e di valore.

La misurazione delle performance e l'analisi dei KPI sono priorità per l'84% dei CMO, che monitorano un numero crescente di metriche. Tra gli indicatori più rilevanti figurano il ROI delle campagne di marketing, il costo di acquisizione dei clienti e la generazione di lead. Il 22% dei partecipanti considera le competenze di misurazione e analisi come le più importanti per i professionisti del marketing.



Guardando al futuro, i CMO identificano tre principali fattori di pressione: la necessità di misurare rapidamente il ROI (17%), il rapido avanzamento tecnologico (32%) e la saturazione dei contenuti (31%). Per quanto riguarda l'impegno sociale, il 53% dei CMO prevede di mantenere gli attuali investimenti in cause non profit, mentre solo il 28% prospetta un aumento entro il 2025.

Questa ricerca di TEAM LEWIS offre uno spaccato significativo sulle sfide e le opportunità che i leader del marketing dovranno affrontare nei prossimi anni, evidenziando l'importanza crescente dell'innovazione tecnologica e della misurazione delle performance nel definire strategie di successo.