26/02/2025 marketing

Content Search: l'AI rivoluziona la ricerca di influencer e contenuti social

Inflead lancia il primo tool italiano basato sull'AI per ottimizzare le campagne di Influencer Marketing

Inflead, piattaforma specializzata in Influencer Marketing Intelligence, ha introdotto una novità rivoluzionaria nel settore: Content Search. Questo innovativo strumento, frutto di mesi di ricerca e sviluppo, si propone di trasformare radicalmente il modo in cui brand e agenzie individuano creator e contenuti sui principali social media.

Content Search si distingue per la sua capacità di sfruttare l'intelligenza artificiale per analizzare e interpretare le richieste degli utenti. Utilizzando un semplice prompt di ricerca, come "Ragazza che fa trail running in montagna con un cane", il sistema è in grado di restituire in pochi secondi una selezione accurata di contenuti social pertinenti, completi di insight e metriche di performance.

Le potenzialità di questo nuovo tool sono molteplici:



- Ottimizzazione dei processi di ricerca, con conseguente risparmio di tempo e risorse;



- Fonte di ispirazione per nuove campagne, suggerendo contenuti simili o concetti creativi di successo;



- Monitoraggio delle attività dei brand sui social media, attraverso l'uso di keyword specifiche o hashtag di campagna.







Content Search si distingue per la sua interfaccia intuitiva e user-friendly, che nasconde algoritmi complessi e un vasto database di contenuti indicizzati. Questo approccio permette di superare i limiti della ricerca tradizionale, consentendo l'individuazione di influencer basata su parametri avanzati e trend emergenti.

Il tool offre la possibilità di scoprire rapidamente contenuti già pubblicati, utili per ispirare nuove strategie creative e identificare creator di nicchia in linea con lo stile e i valori del brand. Questa funzionalità rappresenta un'opportunità unica per ampliare le collaborazioni e massimizzare l'efficacia delle campagne di Influencer Marketing.

Giovanni Spinelli, CEO di Inflead, sottolinea l'importanza di questa innovazione: "Content Search rappresenta un cambio di paradigma per gli strumenti dedicati all'Influencer Marketing e conferma l'ambizione di Inflead di imporsi come partner tecnologico di riferimento nel settore."



Spinelli anticipa inoltre futuri sviluppi della piattaforma, tra cui Industry Analysis, uno strumento per l'analisi degli investimenti nell'Influencer Marketing per settore, e Horus, un algoritmo innovativo per l'identificazione delle sponsorizzazioni, unico nel suo genere a livello internazionale.



L'introduzione di Content Search da parte di Inflead segna un importante passo avanti nell'evoluzione degli strumenti per l'Influencer Marketing. Offrendo una soluzione basata sull'AI per semplificare e ottimizzare i processi di ricerca e analisi, Inflead si posiziona all'avanguardia in un settore in rapida crescita e trasformazione