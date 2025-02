26/02/2025 leisure

Fabrizio Vignati: public relations, strategia chiave per le organizzazioni

Public relations. Teoria, metodologia e strumenti di una professione della comunicazione, di Fabrizio Vignati, edito da GueriniNEXT, è un volume che si distingue nel panorama della letteratura sulla comunicazione. Come sottolinea nella prefazione Toni Muzi Falconi, considerato il padre della professione in Italia e non solo, il libro rielabora la riflessione accademica e pratica di un settore della comunicazione divenuto cruciale per le organizzazioni negli ultimi decenni.

Le Public Relations si sono affermate come il fulcro del cosiddetto governo delle relazioni. La complessità delle dinamiche attuali, influenzate da fenomeni politici, economici e tecnologici, rende il governo delle relazioni con gli stakeholders e l'opinione pubblica "globale" un elemento essenziale di una geometria comunicativa sempre più strategica.

Il manuale, ricco di richiami teorici e pratici, si propone come una risorsa indispensabile per professionisti e studenti del settore. Partendo dalla domanda fondamentale "cosa sono le public relations?", Vignati offre una definizione completa: "Una disciplina manageriale strategica e socialmente responsabile costituita dalle attività continuative e pianificate di comunicazione realizzate da un'organizzazione, che sia un'impresa privata, un ente pubblico o un'associazione. Queste attività sono fondamentali per creare o consolidare relazioni, tendenzialmente simmetriche, con i pubblici/influenti che possono ostacolare o agevolare il raggiungimento dei suoi obiettivi. Sono poi essenziali per migliorare o difendere, in caso di crisi, la sua reputazione."



La professione delle Public Relations, che attrae sempre più giovani, ha subito profonde trasformazioni negli ultimi quarant'anni. Di fronte alle sfide future, il settore deve aprirsi a tre dimensioni chiave:



- La convergenza di comunicazione e relazione nel rapporto tra organizzazioni e stakeholder/pubblici.







- La dimensione phygital che deve caratterizzare tutte le attività operative.

- L'orientamento alla reputazione, da declinarsi sempre più in ottica ESG.

Il volume si rivela utile non solo per le nuove generazioni di professionisti, ma anche per coloro che da anni operano nel settore, offrendo un'opportunità di aggiornamento e di riflessione sul percorso compiuto dalla disciplina.





