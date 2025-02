26/02/2025 idee

L'impatto nascosto degli incendi boschivi sull'economia blu

Visser (T. Rowe Price): incendi e cambiamento climatico minacciano gli ecosistemi marini

L'aumento degli incendi boschivi, strettamente legato al cambiamento climatico, sta avendo un impatto devastante non solo sulle aree terrestri, ma anche sugli ecosistemi marini e sull'economia blu. Questo fenomeno, spesso sottovalutato, sta causando una serie di effetti a catena che minacciano la salute degli oceani e le attività economiche ad essi legate.

Quando le foreste bruciano, ceneri e detriti vengono trasportati nei fiumi e poi negli oceani, causando fioriture algali e creando zone morte dove la vita marina fatica a sopravvivere. La fuliggine e il particolato prodotti dagli incendi possono depositarsi sulla superficie dell'oceano, alterando la penetrazione della luce solare e interrompendo il processo di fotosintesi delle piante marine e del fitoplancton.

Questi cambiamenti hanno conseguenze significative sull'intera rete alimentare marina. Le popolazioni ittiche diminuiscono a causa della perdita di fonti di cibo, mentre le barriere coralline, già stressate dall'aumento delle temperature oceaniche e dall'acidificazione, subiscono ulteriori danni.







L'economia blu, che comprende settori come pesca, turismo e conservazione della biodiversità marina, è particolarmente vulnerabile a queste minacce. La pesca, che dipende da popolazioni ittiche stabili e habitat marini sani, rischia di subire una riduzione delle catture con conseguenze economiche e sociali significative. Il turismo costiero può essere gravemente colpito dal degrado degli ambienti marini, riducendo l'attrattiva di attività come lo snorkeling e le immersioni.

Il costo economico globale degli incendi boschivi è stimato tra i 394 e gli 893 miliardi di dollari all'anno. Negli Stati Uniti, i costi di soppressione degli incendi hanno raggiunto la cifra record di 4,4 miliardi di dollari nel 2021.

La perdita di biodiversità marina è allarmante. Oltre un terzo dei mammiferi marini, quasi un terzo degli squali e dei coralli che formano la barriera corallina sono a rischio di estinzione. Dal 1870, abbiamo perso circa il 50% delle barriere coralline del mondo, mentre le mangrovie hanno registrato un calo del 40% dal 1970.



Per affrontare questa duplice minaccia, sono necessarie soluzioni integrate che riguardino sia la terra sia il mare. Le pratiche di gestione sostenibile del territorio, come le bruciature controllate e la riforestazione, possono ridurre il rischio di incendi gravi. Allo stesso tempo, è fondamentale migliorare la resilienza degli ecosistemi oceanici attraverso la protezione e il ripristino di habitat come mangrovie, fanerogame e barriere coralline.

L'economia blu, valutata globalmente a circa 2.000 miliardi di dollari, è vitale per milioni di persone, in particolare per le comunità costiere e insulari. La sua protezione richiede uno sforzo coordinato che integri strategie di conservazione terrestri e marine.

Willem Visser, Sector Portfolio Manager, Impact and Emerging Markets di T. Rowe Price, sottolinea l'importanza di riconoscere l'interconnessione degli ecosistemi terrestri e marini. Implementando soluzioni integrate, come il miglioramento delle pratiche di gestione degli incendi, la riduzione delle emissioni di gas serra e la promozione di un uso sostenibile del territorio e degli oceani, possiamo mitigare questi impatti e creare un'economia blu più sostenibile e resiliente.



Queste azioni sono fondamentali per garantire la continua prosperità delle comunità che dipendono dalle risorse oceaniche e per salvaguardare la salute degli ecosistemi del nostro pianeta per le generazioni future