26/02/2025 idee

L'Europa di fronte a 4 sfide cruciali: l'impatto delle politiche USA

Lennkh-Yunus (Scope Ratings): riforme coraggiose necessarie per affrontare i rischi imminenti

Il recente report di Scope Ratings, l'agenzia di rating europea, mette in luce quattro rischi principali che l'Unione Europea dovrà affrontare a causa dei cambiamenti nella politica statunitense. Questi fattori potrebbero avere un impatto significativo sulle prospettive economiche e finanziarie del continente.

Alvise Lennkh-Yunus, Head of Sovereign and Public Sector ratings di Scope, sottolinea la gravità della situazione: "L'aumento dei dazi, la riduzione della crescita, l'aumento della spesa per la difesa, la maggiore frammentazione politica e l'aumento dei costi dei prestiti denominati in USD sono destinati a indebolire le prospettive del credito europeo, a meno che l'Europa non si unisca e non attui riforme coraggiose per affrontare le sfide più urgenti."



Il primo rischio identificato riguarda le possibili interruzioni del commercio e della catena di approvvigionamento. L'inasprimento delle tariffe doganali da parte degli Stati Uniti nei confronti di paesi come Cina, Messico, Vietnam, Germania, Giappone e Italia, con i quali gli USA hanno un forte disavanzo commerciale, potrebbe causare significativi disagi alle esportazioni europee e alle catene di approvvigionamento manifatturiero.







Il secondo punto critico è l'aumento delle spese per la difesa. Gli stati sovrani europei potrebbero trovarsi costretti ad incrementare la spesa militare per ridurre la dipendenza dagli impegni militari e di sicurezza degli Stati Uniti, soprattutto in presenza della persistente minaccia russa.

La terza sfida riguarda una potenziale maggiore frammentazione politica. Il sostegno degli Stati Uniti ai partiti di estrema destra potrebbe accelerare ulteriormente l'instabilità politica in Europa, complicando la definizione di politiche basate sul consenso a livello europeo.

Infine, il quarto rischio è legato all'aumento dei costi dei prestiti denominati in dollari. L'apprezzamento del dollaro, indotto dalle politiche più restrittive della Federal Reserve e dall'avversione al rischio globale, potrebbe esacerbare i costi di finanziamento. Questo fenomeno colpirebbe soprattutto i mercati emergenti come Ucraina, Egitto e Turchia, ma anche paesi dell'Europa centrale come l'Ungheria.



Questi quattro fattori di rischio delineano un quadro complesso per l'Unione Europea, che si trova a dover affrontare sfide su molteplici fronti. La capacità di risposta unitaria e l'implementazione di riforme strutturali saranno cruciali per mitigare questi rischi e mantenere solide le prospettive economiche del continente.

Il report di Scope Ratings evidenzia la necessità per l'UE di adottare un approccio proattivo e coordinato per affrontare queste sfide. La coesione politica, la diversificazione economica e il rafforzamento delle istituzioni finanziarie europee potrebbero rivelarsi strumenti fondamentali per navigare questo periodo di incertezza e cambiamento nelle relazioni transatlantiche.