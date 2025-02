26/02/2025 idee

L'AI nel 2025: sfide e opportunità per aziende e governi

Bradshaw (Kyndryl): Investire in competenze e infrastrutture per sfruttare il potenziale dell'AI

L'intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come un pilastro fondamentale nelle strategie di sviluppo globali, con le principali economie mondiali che investono massicciamente per consolidare la propria leadership in questo settore. Secondo le stime di IDC, l'impatto dell'AI sull'economia mondiale raggiungerà circa 19,9 trilioni di dollari entro il 2030, rappresentando il 3,5% del PIL globale.

Tuttavia, nonostante l'86% dei dirigenti consideri avanzata la propria implementazione dell'AI, solo il 29% ritiene che le proprie soluzioni siano pronte a gestire i rischi futuri, come evidenziato dal Kyndryl Readiness Report 2024. Inoltre, più del 70% dei leader aziendali non considera adeguata la propria infrastruttura IT per un'adozione su larga scala dell'AI.

Michael Bradshaw, Global Practice Leader for Applications, Data and AI di Kyndryl, sottolinea l'importanza di questa transizione: "Iniziative come Stargate non rappresentano solo un avanzamento tecnologico, ma segnano la nascita di un nuovo paradigma economico capace di generare occupazione e crescita. Per affrontare questa trasformazione, le imprese devono investire nell'acquisizione e nello sviluppo delle competenze AI, adattando i propri modelli operativi a un mercato sempre più guidato dall'intelligenza artificiale".







L'espansione delle infrastrutture AI attraverso nuovi data center è cruciale per permettere un'adozione massiccia, ma pone sfide significative in termini di gestione e sicurezza. La protezione dei dati, l'ottimizzazione dei servizi pubblici e la spinta alla crescita economica sono solo alcune delle aree in cui l'AI sta ridisegnando le strategie governative e aziendali.

All'AI Action Summit di Parigi, Kyndryl Bridge, la piattaforma digitale basata sull'AI di Kyndryl, è stata riconosciuta come soluzione d'eccellenza. Questa piattaforma integra dati da oltre 10.000 fonti, generando più di 13 milioni di insight al mese, e ha fatto risparmiare ai clienti oltre 3 miliardi di dollari.

Per un'adozione sicura dell'AI, Bradshaw suggerisce tre pratiche fondamentali:



- Formalizzare un quadro di governance dell'AI per bilanciare velocità di implementazione e responsabilità.

- Investire in programmi di formazione sulla cybersecurity per i dipendenti.



- Adottare un modello Zero Trust per rafforzare la sicurezza informatica.

"L'intelligenza artificiale ha un potenziale straordinario, ma la sua crescita deve essere sostenuta da principi di fiducia e responsabilità. È essenziale trovare il giusto equilibrio tra innovazione e regolamentazione in un contesto ancora in evoluzione", conclude Bradshaw.

Secondo Gartner, entro il 2027, il 17% del totale dei cyberattacchi coinvolgerà l'AI generativa, rendendo cruciale l'adozione di misure di sicurezza avanzate. Le aziende e i governi devono quindi collaborare con partner fidati per trasformare i progressi tecnologici in un vantaggio competitivo, affrontando le sfide dell'AI con un approccio olistico che bilanci innovazione, sicurezza e responsabilità etica.