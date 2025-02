26/02/2025 fare

Normal sbarca in Italia: il colosso danese del retail apre a Roma

Due (Normal): "Portiamo il nostro concept di successo nel Sud Europa con prezzi stabili e convenienti"

Il gigante danese del retail Normal si prepara a fare il suo ingresso nel mercato italiano, segnando un'importante espansione nel Sud Europa. Fondata nel 2013 a Silkeborg, l'azienda ha conosciuto una rapida crescita, arrivando a gestire oltre 850 negozi in otto paesi europei e impiegando circa 13.700 dipendenti.

La strategia di espansione di Normal in Italia prende il via con un accordo siglato con Klépierre Italia, leader europeo nel settore degli shopping center. A metà marzo, l'azienda danese inaugurerà i suoi primi due punti vendita italiani a Roma, all'interno dei centri commerciali RomaEst e Porta di Roma. Questi nuovi negozi occuperanno una superficie totale di oltre 700 metri quadrati, offrendo ai consumatori italiani l'opportunità di sperimentare il particolare concept retail di Normal.

Jesper Due, amministratore delegato di Normal, esprime grande entusiasmo per questa nuova avventura: "Dopo il successo degli ultimi anni in Portogallo e Spagna, non vediamo l'ora di esportare il nostro concept in Italia e di far crescere ulteriormente le nostre attività nel Sud Europa. Anche nei nostri due negozi di Roma, si avrà sempre la certezza di trovare prodotti a prezzi stabili e convenienti e di fare un'esperienza di shopping fantastica".



Il format di Normal si distingue per la sua originalità e capacità di sorprendere i clienti. I negozi offrono un'ampia gamma di prodotti che spazia dalla cura personale e l'igiene al make-up, dagli articoli per la pulizia della casa a snack e bevande. L'assortimento è in continua evoluzione, con l'introduzione di oltre 100 nuovi prodotti ogni settimana, garantendo ai clienti sempre qualcosa di nuovo da scoprire.







Una caratteristica distintiva dei negozi Normal è la loro struttura labirintica, che invita i clienti a vivere una sorta di "caccia al tesoro" tra marchi noti e meno conosciuti. Il modello di business dell'azienda non prevede sconti, saldi o offerte speciali, ma si basa su prezzi fissi e accessibili per tutti i prodotti.

Due sottolinea l'importanza dell'esperienza del cliente: "Il nostro obiettivo è di offrire ai clienti un'esperienza unica ogni volta che visitano uno dei nostri negozi. Per questo motivo, in aggiunta all'assortimento permanente, continuiamo ad inserire nuovi prodotti ed articoli, in modo da rendere sempre interessante e divertente per tutti esplorare i nostri punti vendita".



L'arrivo di Normal in Italia rappresenta una sfida interessante per il mercato retail nazionale. L'azienda danese punta a replicare il successo ottenuto in altri paesi europei, offrendo ai consumatori italiani un'alternativa innovativa nel panorama dello shopping. La risposta del pubblico italiano sarà cruciale per determinare il futuro sviluppo di Normal nel paese e potrebbe influenzare le strategie di espansione dell'azienda in altre regioni del Sud Europa.