Il 2025 nel mirino: le previsioni di Osborne Clarke sul mercato M&A

Lanzavecchia (Osborne Clarke): TMC ed energia guideranno la crescita in Italia

Lo Studio Legale Osborne Clarke ha pubblicato il suo report annuale sui deal internazionali, offrendo una panoramica positiva per il segmento mid-market e prevedendo un aumento delle operazioni nel 2025. Il rapporto, frutto della collaborazione tra tutti gli uffici internazionali di Osborne Clarke e il partner BTG Advaya in India, analizza i trend emergenti nei settori Mergers & Acquisitions (M&A), Private Equity (PE), Equity Capital Markets (ECM) e Venture Capital (VC).

Le previsioni economiche per il 2025 si presentano relativamente stabili, con il Fondo Monetario Internazionale che stima una crescita globale del 3,2% e un incremento dell'1,8% per le economie avanzate. Il mercato delle operazioni straordinarie dovrebbe mantenersi dinamico grazie ai previsti tagli dei tassi di interesse, a un accesso più agevole ai finanziamenti e a valutazioni più favorevoli.

Il report evidenzia un probabile aumento dell'attività da parte degli sponsor e delle acquisizioni societarie, con un maggior numero di offerte per round e offerte finali più elevate rispetto agli anni precedenti. Le società di private equity potrebbero favorire la dismissione di asset nei portafogli più maturi, alla ricerca di nuove opportunità di investimento.







La trasformazione aziendale emerge come un fattore chiave, guidata dal rapido cambiamento del mercato, dalle pressioni economiche e dalle sfide nella catena di approvvigionamento. Settori ad alta crescita come AI, energie rinnovabili, servizi finanziari, transizione energetica, trasformazione digitale, difesa e sanità dovrebbero trainare l'attività M&A. Le aziende dovranno adattarsi alle normative in evoluzione relative alla sicurezza nazionale, alla protezione dei dati e all'ESG.

Giuliano Lanzavecchia, Head of Corporate di Osborne Clarke in Italia, commenta: "Guardando al 2025, il mercato M&A in Italia rimane promettente. Settori chiave come TMC, energia sostenibile e manifattura dovrebbero guidare la crescita, supportati dall'attività di private equity e VC. Le aziende mid-market saranno oggetto di interesse crescente, con un aumento delle operazioni nelle aree digitalizzazione e sostenibilità."