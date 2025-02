26/02/2025 fare

MECSPE 2025: l'industria manifatturiera abbraccia sostenibilità e innovazione

Sabato (MECSPE): sostenibilità non più opzione, ma necessità per il settore

La 23ª edizione di MECSPE, la principale fiera dedicata alle innovazioni per l'industria manifatturiera, si prepara ad aprire le porte dal 5 al 7 marzo presso BolognaFiere. L'evento, organizzato da Senaf, si conferma come punto di riferimento per il settore, offrendo un'occasione unica di incontro tra tecnologie di produzione e filiere industriali.

Quest'anno, la manifestazione si concentra in modo particolare sulla transizione ecologica e digitale, temi divenuti cruciali per l'industria italiana. Con 2073 aziende espositrici distribuite su 92mila mq di superficie, 13 Saloni tematici e 16 iniziative speciali, MECSPE 2025 si propone di guidare le imprese verso un futuro più sostenibile ed efficiente.

Il Piano Transizione 5.0, approvato dal MIMIT lo scorso anno con un investimento di 6,3 miliardi di euro, rappresenta una leva fondamentale per l'innovazione e l'efficienza energetica nel biennio 2024-2025. In questo contesto, MECSPE si pone come piattaforma ideale per esplorare come l'integrazione di tecnologie avanzate possa supportare le imprese nel migliorare l'efficienza produttiva e ridurre l'impatto ambientale.







Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE, sottolinea: "L'edizione 2025 di MECSPE segna un passo fondamentale per il manifatturiero italiano. La sostenibilità non è più un'opzione, ma una necessità. Con questa edizione vogliamo offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare la transizione ecologica e digitale, sostenendo l'adozione di soluzioni innovative e incentivando la collaborazione tra attori della filiera."



Tra le iniziative di spicco, il Percorso Obiettivo Sostenibilità offrirà visibilità agli espositori che hanno adottato strategie di produzione eco-compatibili. L'Aluminium Energy Summit, organizzato nell'ambito di METEF 2025, fornirà una piattaforma di confronto sulle strategie di decarbonizzazione nell'industria dell'alluminio.

La partnership con CONFIMI Industria Meccanica conferma l'impegno di MECSPE nel supportare le PMI del settore meccanico e meccatronico nella loro transizione verso modelli produttivi più sostenibili e competitivi.



L'edizione 2025 darà ampio spazio alle tecnologie abilitanti come l'Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, con un'area dedicata alle soluzioni per ottimizzare la produzione e migliorare la sostenibilità. Il Forum IA approfondirà queste tematiche con il convegno "Dall'AI alla fabbrica: semplificare i processi con esempi reali".

Altre iniziative di rilievo includono la 5ª edizione della Start Up Factory, dedicata alle startup B2B ad alto contenuto tecnologico, e il Villaggio ASCOMUT con il progetto "Campioni di Sinergie", che raccoglie storie di collaborazione tra imprese in ambiti chiave come integrazione digitale e sostenibilità.

MECSPE 2025 si configura così come un ecosistema completo di competenze, tecnologie e opportunità di networking, essenziale per guidare la trasformazione dell'industria manifatturiera italiana verso un futuro più sostenibile e innovativo.