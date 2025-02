26/02/2025 fare

Il Retail italiano nel 2024: tra sfide e opportunità digitali

Pontiggia (Politecnico Milano): alleanze e innovazione chiavi per la competitività nel settore retail

Il settore del Retail in Italia sta attraversando una fase di consolidamento e trasformazione digitale, come emerge dall'undicesima edizione dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail della School of Management del Politecnico di Milano. Nel 2024, gli investimenti in digitale dei retailer italiani hanno raggiunto il 3,2% del fatturato, segnando un lieve aumento rispetto al 3,1% del 2023.

Valentina Pontiggia, Direttrice dell'Osservatorio, sottolinea l'importanza delle alleanze strategiche e delle operazioni di fusione e acquisizione come strumenti per mantenere la competitività in un contesto di incertezza economica. "Il contesto di elevata incertezza sprona i retailer a intercettare e sperimentare modelli di business innovativi, principalmente platform-based", afferma Pontiggia.

Il panorama del Retail italiano nel 2024 mostra una crescita moderata, con un aumento dell'1% nelle vendite al dettaglio totali rispetto al 2023. Il commercio online continua a crescere, ma a un ritmo più contenuto, raggiungendo i 38,2 miliardi di euro nella componente di prodotto, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente. L'incidenza dell'online sul totale Retail rimane stabile all'11%.







Tuttavia, il settore deve affrontare sfide significative. Il numero di esercizi commerciali in Italia è in calo, con 555.307 punti vendita registrati a fine 2023, segnando una diminuzione del 2,4% rispetto al 2022. Settori come l'Editoria, i Giocattoli e l'Abbigliamento mostrano tassi di decrescita superiori alla media.

Elisabetta Puglielli, Direttrice dell'Osservatorio, evidenzia l'impegno del Governo e delle associazioni di categoria nel valorizzare il ruolo economico e sociale del commercio. "Per il futuro, ci aspettiamo delle misure adatte a coniugare il binomio vita-lavoro, programmi di formazione e reskilling per il personale mirati a fornire le competenze opportune ad affrontare al meglio l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nelle attività professionali", spiega Puglielli.

Nel settore Grocery, i retailer stanno investendo in soluzioni di data strategy omnicanale per offrire esperienze d'acquisto personalizzate. Il 60% potenzia i sistemi di CRM, il 53% investe in Business Intelligence e il 33% in Customer Data Platform. L'Intelligenza Artificiale gioca un ruolo cruciale, con il 61% dei retailer che utilizza la Generative AI per migliorare la produttività.



Nel Lifestyle Retail, l'attenzione si concentra sul rafforzamento della relazione con i consumatori e sul potenziamento del ruolo degli employee. Il 44% dei retailer investe in soluzioni di sales force automation, mentre il 77% punta su piani di formazione per potenziare le competenze digitali del personale.

A livello internazionale, si osserva una progressiva riduzione del divario tra la crescita del commercio online e quella del fisico. Globalmente, gli acquisti di prodotto totali crescono del 4,3% nel 2024, mentre quelli eCommerce dell'8%.

Emilio Bellini, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio, conclude sottolineando la sfida emergente per i retailer italiani: "La necessità di allineare la 'customer experience' e la 'employee experience'. In altre parole la necessità di progettare nuovi servizi Retail che creino valore sia per il visitatore di uno store, sempre più 'phygital', sia per il personale di negozio".

.