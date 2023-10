Alberto Dalmasso (Satispay): dopo i pagamenti, rivoluzioniamo i buoni pasto

Satispay si differenzia dal modello tradizionale delle carte, dove i network di pagamento sono gestiti dalle banche.

Satispay è un attore unico in contatto diretto con consumatori ed esercenti, il che ci consente di offrire nuovi servizi in modo più efficace.

La crescita è una grande opportunità, ma richiede impegno e adattamento costante.

Bisogna essere pronti a imparare ogni giorno e a essere flessibili di fronte ai cambiamenti del mercato.

Inoltre, è importante creare un team solido e dedicato.

La passione e l'entusiasmo sono essenziali per affrontare le sfide e crescere con successo.

Satispay è un qualcosa che abbiamo creato con l'ambizione di renderla enorme.



Certo ero inconsapevole di tante difficoltà che avremmo incontrato, ci immaginavamo di arrivare a crescere più in fretta, ma queste hanno fatto sì che i piani iniziali dei milioni di utenti hanno richiesto molto tempo per essere raggiunti.

In pratica, abbiamo sovrastimato quello che avremmo potuto fare in dieci anni e sottostimato quello che andremo a fare nei prossimi vent'anni.