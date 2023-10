Risky Business: l'instabilitÃ  geopolitica rende l'Europa meta sicura e attrattiva

Metà degli interpellati cita i Paesi scandinavi come i più rischiosi.

La percezione comune del rischio si sta quindi capovolgendo.

Mentre gli ostacoli normativi dei Paesi del Nord Europa, tipicamente percepita come "sicura", scoraggiano alcuni investitori, i mercati tradizionalmente "rischiosi" dell'Europa meridionale non sono più considerati tali.

La crisi energetica ha dimostrato la necessità di una maggiore diversificazione, con conseguente boom di investimenti nel settore per favorire la transizione energetica, che richiede investimenti su larga scala.

Anche il settore tecnologia & media, storicamente uno dei principali stimoli al dealmaking in Europa, è destinato a crescere rapidamente.

Poco meno di un terzo del campione (32%) prevede che l'ambito registrerà la maggiore crescita in attività di M&A in Europa nei prossimi 12 mesi, di gran lunga la percentuale più alta.



All'estremo opposto, poco meno di un quarto degli intervistati (23%) ritiene che il settore farmaceutico, medico e biotecnologico vedrà la crescita minore, seguito dal settore dei trasporti (17%).

L'importanza degli advisor

Gli investitori cercano advisor che abbiano una profonda conoscenza del mercato locale, chiari sulle politiche, le procedure e i prerequisiti per completare le operazioni nei tempi previsti.

Ma sono le competenze sulle questioni ESG al primo posto nella scelta di un consulente in Europa, fondamentale per garantire un M&A senza intoppi.

Il controllo sulle operazioni è infatti in aumento, soprattutto in relazione ai fattori di sostenibilità e ESG, data anche la legislazione in costante evoluzione.

L'assunzione di consulenti con una profonda conoscenza non solo delle normative locali, ma anche delle sfumature culturali legate alle pratiche commerciali, diventa dunque essenziale per garantire un'attività di lungo termine.