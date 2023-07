Distretti industriali pronti per la ripartenza

Per il 2023-24 stimiamo una crescita nominale del fatturato ancora superiore al manifatturiero (+3,3% vs +0,9%), in un contesto di prezzi alla produzione pressoché invariati.

La lettura delle risposte delle imprese all'aumento dei costi dell'energia offre conferme sulla reattività del tessuto produttivo italiano: soprattutto nelle aree ad alta intensità distrettuale prevalgono, infatti, le azioni dirette a rivedere l'offerta per ridurre i consumi di energia, ad avviare oppure potenziare l'autoproduzione di energia, a rimodulare i turni.

L'analisi dei flussi di import evidenzia poi il tentativo da parte delle imprese distrettuali di diversificare i Paesi di approvvigionamento, ricercando a livello mondiale ogni alternativa possibile, anche in Asia.

Ciò si è tradotto in un potenziamento, almeno temporaneo, dei magazzini.