PNRR: la grande opportunitÃ  oltre i singoli investimenti

Dal punto di vista dei target raggiunti, l'Italia ha conseguito importanti obiettivi già alla fine del 2022. Nell'ambito degli interventi infrastrutturali, quelli di maggior interesse per i settori di riferimento di Assofermet, risultano aggiudicati alcuni degli appalti per i collegamenti ferroviari ad alta velocità per il Sud; di questi è stata completata anche la consegna dei lavori per la costruzione di alcune linee.

Anche le infrastrutture portuali sono state coinvolte, grazie alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica delle autorità portuali.



Tuttavia, se il Piano Nazionale intende essere davvero di Ripresa e Resilienza sarà necessario che a questi traguardi formali seguano in tempi rapidi gli avvii dei lavori veri e propri.

Assofermet ricorda che ingenti stanziamenti di risorse come questi rischiano di rimanere incompiuti in assenza di una burocrazia snella che consenta l'effettiva messa a terra dei lavori previsti.

Ne va della ripartenza di tutta l'economia italiana, in cui le infrastrutture risultano fortemente strategiche.

Per quanto riguarda i singoli progetti, è in particolare allo sviluppo dell'idrogeno verde che saranno interessati i settori in cui opera Assofermet.

Da questo punto di vista, il PNRR ha preso la direzione giusta per proseguire sulla strada della transizione energetica.

Il riferimento è alla realizzazione dei "distretti dell'idrogeno" per sostenere la produzione di idrogeno verde e alla promozione dell'idrogeno come fonte di energia rinnovabile nei settori dove è più difficile abbattere le emissioni di gas serra.



"Appoggiamo pienamente qualsiasi progetto che favorisca lo sviluppo dell'idrogeno verde", commenta Benso.

"Si tratta di investimenti che aiuteranno a promuovere la decarbonizzazione, una delle sfide principali per il futuro di molti settori produttivi.

Incentivare l'utilizzo di idrogeno verde significa, tra le altre cose, accelerare verso la produzione di acciaio decarbonizzato.

Si tratta di un ambito in cui le aziende italiane sono già all'avanguardia, ma continuare a migliorare ancora è fondamentale.

Se l'Italia riuscirà ad avere prima degli altri Paesi una metallurgia e una siderurgia più decarbonizzate di altre, i prodotti italiani saranno più competitivi sia sui mercati UE sia fuori dal territorio dell'Unione".