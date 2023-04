Food eCommerce: aumentare la visibilitÃ  del brand e migliorare la user experience

Non solo, il 46% dei food merchant intervistati da BigCommerce sfrutta un'architettura "headless" e componibile, ossia rende il livello di presentazione front-end del proprio sito web indipendente dalla funzionalità di eCommerce del back-end.

Sebbene questo approccio richieda tempo e risorse, consente una maggiore libertà, controllo e agilità per rispondere alla digital disruption e rimanere al passo con le attuali tendenze tecnologiche.

Gli obiettivi strategici dei food merchant nel 2023

Secondo BigCommerce, uno dei principali obiettivi è quello di puntare ad un aumento della visibilità del proprio brand, opzione che interessa il 25% degli intervistati.

Segue a ruota il miglioramento della user experience, indicato come obiettivo strategico nel 2023 dal 21% degli intervistati.

La necessità, d'altronde, è quella di portare più semplicità nell'esperienza d'acquisto, basti pensare che il 17% degli acquirenti tende ad abbandonare il carrello perché il processo di checkout è troppo lungo o indaginoso.



"Per migliorare la user experience è essenziale concentrarsi sulla personalizzazione", ha commentato Irene Rossetto, Country Director di BigCommerce in Italia.

"Disponendo di un gran numero di dati dei clienti nei propri sistemi di analisi e back-office, si ha l'enorme opportunità di migliorare la user experience design e investire in strumenti di personalizzazione.

Se dall'analisi dei dati emergerà la presenza di molti clienti fidelizzati, sarà utile investire in un sistema di abbonamento, nel caso di troppi carrelli abbondati si potrà valutare il checkout in un solo clic, in caso di molteplici richieste di assistenza, bisognerà vagliare la possibilità di utilizzare chatbot, assistenti virtuali o tecnologie di intelligenza artificiale".

Tra gli ulteriori obiettivi strategici citati dai food merchant nel 2023, il 18% degli intervistati ha dichiarato di voler iniziare a dedicarsi alla vendita B2B.