Il Buy Now Pay Later per il B2B Ã¨ un'occasione ancora da esplorare

Di fatto è quindi una forma di dilazione dei pagamenti in diverse rate a interessi zero (principale differenza rispetto al credito al consumo), che viene fornita da società specializzate, fintech, che gestiscono l'operazione per conto dei commercianti (online o fisici), permettendo di aumentare il tasso di conversione e i volumi di vendita.

Negli ultimi tre anni, il settore del Buy Now Pay Later è cresciuto in maniera esponenziale in tutto il mondo, soprattutto sul fronte dei pagamenti B2C, ovvero verso i clienti finali.

Secondo i numeri di Fortune Business Insight, il BNPL nel 2019 aveva un giro d'affari pari a 6,3 miliardi di dollari ed è salito a 10 miliardi nel 2020, poi quasi a 16 miliardi nel 2021, e a circa 23 miliardi nel 2022.

Dunque, il mercato del Buy Now Pay Later è triplicato negli ultimi tre anni, ma la corsa è solo all'inizio: la stessa fonte stima un balzo a 90 miliardi di dollari entro il 2029.



Quanto all'Italia, come noto, il balzo della digitalizzazione innescato dal Covid ha avvicinato il retail ai pagamenti non cash.

Nel 2021, secondo World Payment di Capgemini, in Italia quasi il 45% dei consumatori ha utilizzato, con una frequenza di almeno 20 transazioni all'anno, i wallet sui dispositivi mobili per effettuare pagamenti: nel 2020 erano stati il 23%.

Se si assumesse lo stesso tasso di crescita nel B2B, si potrebbe ipotizzare per le transazioni globali non-cash un aumento fino ai 200 miliardi entro il 2025 (1,8 trilioni nel mondo), dai 121,5 rilevati nel 2020.