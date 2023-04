Il New New Normal

Nonostante i tre anni di lavoro remoto e ibrido, molte aziende stanno ancora cercando di recuperare il ritardo.

Gli analisti di IDC prevedono che la spesa delle imprese per i sistemi "Future of Work" aumenterà del 18,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1 miliardo di dollari nel 2023.

In effetti, mentre il mondo si è bloccato, i negozi, molti dei quali pre-pandemia non avevano una presenza sul web, si sono affrettati ad agevolare gli ordini online e gli chef stellati sono comparsi accanto ai ristoranti fast-food sulle app di consegna del cibo.



Di conseguenza, la crescita dei ricavi del settore dei software ha subito un'accelerazione; tuttavia, ma l'impennata recentemente si è attenuata.

Secondo IDC, dopo aver registrato un tasso di crescita annuale composto del 27% negli ultimi cinque anni, la crescita dei ricavi del servizio Software as a Service (SaaS) dovrebbe rallentare al 20% nei prossimi quattro anni.

Tuttavia, anche se la decelerazione del servizio SaaS ha avuto ripercussioni negative sulle valutazioni, il settore continua a crescere più del doppio rispetto al settore dei software in generale e quasi il triplo rispetto al settore tecnologico nel suo complesso.

Come viviamo

Con le palestre chiuse e l'esercizio all'aperto spesso limitato, durante la pandemia i servizi di fitness online sono cresciuti.

Anche dopo la pandemia, il segmento fitness non è tornato completamente alla normalità.



Al contempo, molti servizi online continuano ad espandersi.

L'anno scorso il servizio di fitness tracking Strava ha riferito che le attività di ciclismo e corsa indoor registrate su app come Peloton e Strava sono cresciute a un ritmo più veloce rispetto alle attività all'aperto.

Il tempo libero

Il futuro delle sale cinematografiche appare incerto.

Con la chiusura dei cinema nel 2020, gli incassi sono ovviamente crollati e da allora non si sono più ripresi del tutto.

Il declino dell'affluenza nelle sale cinematografiche è iniziato ben prima della pandemia, con il miglioramento della tecnologia degli schermi piatti e l'aumento dei servizi di streaming, mentre i produttori di contenuti hanno spostato la propria attenzione dai film di successo alle serie televisive di simile produzione, come Game of Thrones e Stranger Things.



Questi sviluppi hanno portato anche a un continuo declino della televisione via cavo, con un calo degli abbonati negli Stati Uniti da 100 milioni nel 2012 a 70 milioni nel 2022.

Il settore dei viaggi e dell'ospitalità è un altro settore che si è ripreso con l'allentamento delle restrizioni, ma rimane ancora al di sotto del trend pre-pandemia.

Secondo le Nazioni Unite, nel 2022 il turismo globale raggiungerà il 63% dei livelli registrati nel 2019, con l'Europa che avrà un recupero del 79% e le Americhe del 65%.

Con la prolungata chiusura delle frontiere da parte della Cina, il traffico turistico nella regione Asia-Pacifico nel 2022 raggiungerà solo il 23% dei livelli del 2019.

Secondo l'International Air Transport Association (IATA), nel 2022 il traffico aereo passeggeri, misurato in termini di passeggeri-chilometro (RPK), raggiungerà l'80% dei livelli del 2019 sui voli nazionali e il 75% sui voli internazionali.



I ristoranti e gli hotel hanno registrato la ripresa maggiore.

In particolare, i consumatori sembrano più interessati a esperienze fuori dai soliti circuiti, con il mercato di alloggi alternativi Airbnb che registra notti prenotate nel 2022 superiori del 120% rispetto ai livelli del 2019.

Mentre riflettiamo sui tre anni trascorsi dall'inizio della pandemia, è chiaro che le nostre vite sono state modificate in modo permanente: il modo in cui lavoriamo, viviamo e giochiamo si è trasformato con l'adozione del lavoro a distanza, dell'eCommerce e l'aumento dei servizi di fitness online, ad esempio.

Mentre alcuni settori hanno mostrato segni di ripresa, altri sono stati rimodellati; la resilienza e l'adattabilità di individui e aziende sono state messe alla prova e continueranno a plasmare la nuova normalità negli anni a venire.

Jack Neele, Portfolio Manager della strategia Robeco Global Consumer Trends Equities di Robeco