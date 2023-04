PerchÃ¨ Ã¨ in atto la trasformazione della supply chain

Oltre alla strategia dell'UE per proteggere le catene di approvvigionamento essenziali, l'Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti ha previsto forti incentivi per la produzione interna di prodotti chiave e gli Stati Uniti hanno recentemente imposto restrizioni significative all'esportazione in Cina di semiconduttori avanzati e attrezzature correlate.

Sebbene questi sforzi possano contribuire a tutelare le economie sviluppate da future interruzioni della catena di approvvigionamento, molti nuovi impianti di produzione richiederanno tempi e investimenti significativi.



Sebbene il riadattamento delle supply chain e gli effetti che ne derivano sul commercio globale possano ostacolare la riduzione dei costi a breve termine delle tecnologie più pulite e sicure, l'aumento della scala di queste tecnologie potrebbe sbloccare i risparmi a lungo termine.

Infine, stiamo monitorando gli effetti del recente accordo dell'UE che prevede l'imposizione di una tassa sulle importazioni (cioè un meccanismo di aggiustamento alle frontiere) basata sul sistema europeo di scambio delle emissioni, in base al quale i prezzi della CO2 sono schizzati negli ultimi anni.

Il piano europeo di tassazione delle importazioni legato alle emissioni è stato accolto con sgomento (in particolare dagli esportatori dei mercati emergenti verso il continente) e con il timore che tali regole aggiungano un ulteriore livello di burocrazia al commercio globale.



Tuttavia, si tratta di una mossa significativa da parte di uno dei più grandi blocchi commerciali del mondo, che merita di essere monitorata in un contesto di simili dibattiti in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti (dopo la recente introduzione da parte dei Democratici di una legislazione sulla tassazione delle importazioni legata alle emissioni).

Gli obiettivi degli sforzi sopra descritti vanno dalla garanzia dei diritti umani di base all'incentivazione di una produzione più pulita.

Sebbene gli obiettivi siano diversi, l'importanza di ciascuno di essi influenzerà probabilmente le catene di approvvigionamento globali nel 2023 e oltre.

Questi temi sottolineano la crescente prevalenza delle questioni ESG nelle aziende, nelle filiere e nelle economie, indipendentemente dalle preferenze degli investimenti a reddito fisso.

John Ploeg, Co-Head of ESG Research di PGIM Fixed Income