TikTok e MLS siglano accordi di sponsorizzazione, contenuti e programmazione

I contenuti di TikTok e MLS saranno presenti anche nei video dentro gli stadi.

TikTok è recentemente diventato lo sponsor co-presentatore della eMLS Cup, il torneo di eSport della lega.

Inoltre, entrambe le parti lanceranno un nuovo Club Creator Network che accoppierà i club MLS con i creatori di TikTok per collaborare alla produzione di nuovi contenuti che si concentreranno su iniziative mirate ai fan come "sguardi dietro le quinte" e interazioni con i giocatori.

TikTok utilizzerà anche il suo strumento di creazione in-app Library per collaborare con MLS per fornire ai creatori l'accesso ai contenuti e alle clip della lega che daranno loro vari contenuti da integrare nei propri media.

I fan possono anche utilizzare TikTok per accedere all'hub MLS, che presenta contenuti di MLS, dei suoi club e dei suoi giocatori.

L'accordo - annunciato da TikTok ma non dalla MLS - arriva nella stessa settimana in cui è emerso che il governo degli Stati Uniti ha minacciato di vietare l'app a meno che il proprietario ByteDance, il colosso tecnologico cinese, non ceda la sua quota.