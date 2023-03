Nani e giganti alla sfida del digitale

La sintesi del suo ragionamento è semplice: l'evoluzione tecnologica e digitale rischiano di essere più un boomerang che un'opportunità per il tessuto economico italiano, composto da milioni di piccole realtà imprenditoriali.

Occorre dominare questo Golia, attraverso la cooperazione, collante che esalta le individualità imprenditoriali e creare una rete connettiva capace di portare avanti lo sviluppo delle imprese.

Nel testo l'Autore apre con un collegamento tecnologico assai significativo, allorché ricorda l'evoluzione dell'attività agricola, per secoli unica fonte di sostentamento per popoli e nazioni, con il passaggio dal lavoro di mietitura a mano a quello realizzato dalla mietitrebbia.

Un mostro meccanico (come forse può apparirci oggi il Metaverso?), sbalorditivo per la sua capacità di trebbiare il grano e accoglierne i frutti, guidato da un macchinista, simbolo per eccellenza dell'uomo che si è fatto robot.



Ebbene oggi come allora, la tecnologia non va sfidata, si perderebbe, soprattutto le piccole realtà; occorre mettere a sistema le proprie forse e competenze per governarne al meglio le opportunità che offre.

Accettare la sfida con le armi che più si posseggono.

Ecco che la cooperazione può rappresentare la risposta alla domanda ricorrente.

Come poter sfruttare le opportunità che la digitalizzazione offre?

Come sottolinea l'Autore "E' un fatto la sostanziale e diffusa difficoltà delle micro e piccole imprese nel perseguire efficacemente gli impegnativi cambiamenti necessari per un ecosistema digitale.