Che settimana per l'intelligenza artificiale - Punto e a capo - @gigibeltrame

A queste si è aggiunta Microsoft, con Copilot. Integrandosi in Office 365, permette di collaborare con l'intelligenza artificiale nelle applicazioni di Office che si usano ogni giorno.

Si tratta di un assistente virtuale che aiuta a creare, modificare, riassumere e generare contenuti in Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Con Microsoft Colab per Office 365 è possibile liberare la propria creatività, aumentare la propria produttività e migliorare le proprie competenze.

Microsoft Colab per Office 365 si integrerà nelle applicazioni di Office senza bisogno di installare nulla.

Basta attivare il pulsante Copilot nella barra degli strumenti per avviare la collaborazione con l'AI.

A seconda dell'applicazione e del contesto, Microsoft Colab per Office 365 offre diverse funzionalità interessanti.

Per arrivare alla versione 5 di Midjourney, uno dei servizi di generazione di immagini basati sull'intelligenza artificiale che permette di creare scene e personaggi a partire da una descrizione testuale. La versione 5 del suo modello di intelligenza artificiale, che promette di offrire immagini più realistiche e dettagliate rispetto alle versioni precedenti, ha una nuova architettura neurale e degli strumenti all'avanguardia per generare estetica e design.



Midjourney v5 è attualmente disponibile in versione alpha per i clienti che vogliono testarlo.

Tra le novità di Midjourney v5 ci sono una maggiore risoluzione delle immagini, fino a 8K; una migliore gestione della luce, delle ombre e dei riflessi; una maggiore varietà di angoli e prospettive; una migliore qualità della pelle, dei capelli e degli occhi; e la risoluzione del problema delle mani con sei dita.

Inoltre, Midjourney v5 supporta funzionalità avanzate come il ripetere i motivi con "--tile".

L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più accessibile, andando a impattare seriamente su tanti lavori, attuali e futuri.

