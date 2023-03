Gli acquisti oggi li decidono gli influencer e gli store devono evolversi guardando ai social

6 negozianti su 10 affermano di assistere a un fenomeno di contaminazione tra off e online: sempre più clienti provano i prodotti in store per poi cercarli in rete, magari a un prezzo più vantaggioso.

Ecco perché, secondo gli store manager italiani, è necessario essere presenti online e non più solo attraverso un e-commerce (55%).

Dai dati raccolti emerge anche che chi ha uno store fisico ritiene imprescindibile presidiare i più importanti canali social ed essere presente nel Metaverso (34%).



Nell'ottica di una visione sempre più ibrida, gli store puntano sulla formula Click and Collect (31%) che consente il ritiro in negozio dell'acquisto online, oppure propongono APP per verificare da remoto la disponibilità in store dei prodotti prescelti (15%).

Secondo i retailer, quindi, la carta vincente da giocare per rivoluzionare le proprie vetrine e sconfiggere la concorrenza è quella di offrire un'esperienza ancora più interconnessa con il digitale.

Scelta saggia considerando che, in base ai risultati del "3A Retail Insights", per l'88% i consumatori passano con disinvoltura dallo shopping online a quello fisico.

A livello nazionale, i negozi si stanno anche attrezzando per conquistare il cuore delle nuove generazioni: sempre più store fanno scouting per individuare nuovi brand in linea con i gusti dei più giovani (65%).

Futuro roseo anche per quei negozi che a scaffale hanno prodotti di altissima qualità e/o di brand di nicchia introvabili (33%), o che propongono shopping experience personalizzate per il singolo cliente (60%), o veri e propri momenti immersivi in cui shopping e digital sono sempre più collegati (48%).



"Il mondo dello shopping di 10 anni fa sembra una galassia lontanissima e distante", ha affermato Fabio Antonini, CEO e Founder di 3° (nella foto).

"Grazie all'arrivo di device tascabili perennemente connessi, possiamo ricercare valide alternative d'acquisto in ogni momento.

I retailers che hanno preso parte all'indagine ?3A Retail Insights' hanno riletto in modo innovativo il rapporto tra punto vendita tradizionale e online, per potersi inserire con maggiore efficacia in un processo sempre più influenzato dalle nuove tecnologie, dai social media e dagli influencer.

Non è cambiato solo il fulcro dell'esperienza del singolo consumatore, ma anche il mondo del retail.

Si stanno delineando nuovi scenari, con negozi che puntano a ripensarsi in un'ottica maggiormente digitale per essere sempre più competitivi sul mercato.

Assistiamo a nuove dinamiche per il consumatore, sempre più indeciso tra un'esperienza d'acquisto digitale e il negozio fisico".