Mercato immobiliare residenziale: il 2022 si chiude con il segno positivo ma il IV trimestre Ã¨ negativo

"Come previsto, il 2022, nonostante tutte le turbolenze in essere, si è chiuso positivamente per il mercato immobiliare residenziale italiano, con compravendite in crescita e prezzi ancora in aumento", dichiara Alessandro Ghisolfi, responsabile del Centro studi di Abitare Co.

"Il mercato si è dimostrato però in fase di rallentamento sul fronte degli acquisti a causa principalmente della crescita dei tassi di interesse sui mutui.

Infatti, gli ultimi due trimestri dell'anno scorso hanno mostrato una inversione di ciclo che si andrà a confermare molto probabilmente anche nei primi tre mesi di quest'anno.

Le grandi città hanno tutte chiuso il 2022 con un aumento degli scambi.

Milano, con quasi 29mila abitazioni vendute, si è confermata la seconda metropoli più vivace, preceduta solo dal record di Palermo, unica a registrare una crescita a due cifre.

Roma ha invece sfondato la barriera delle 40mila case vendute".