Parigi 2024: venduti oltre 3 milioni di biglietti durante la prima fase

I biglietti per l'arrampicata sportiva e il BMX freestyle sono andati esauriti il primo giorno, con calcio, atletica leggera, rugby a sette, basket e pallavolo che si sono confermati gli sport più seguiti in termini di biglietti venduti totali.

Circa il 50% dei biglietti venduti aveva un prezzo di 50 euro o meno.

Sono stati venduti più di 400.000 biglietti al prezzo di 24 euro, con circa il 70% dei biglietti venduti che costano meno di 100 euro.

Saranno messi in vendita un totale di circa 10 milioni di biglietti, l'80% dei quali sarà disponibile direttamente al pubblico tramite la piattaforma di biglietteria ufficiale, mentre il restante 20% sarà distribuito tramite il fornitore di servizi di Hospitality di proprietà di Endeavor On Location e le parti interessate di Parigi 2024.



Alla fine del 2023 e nel 2024, tutti i biglietti rimanenti saranno resi disponibili in base all'ordine di acquisto.

I biglietti per i Giochi Paralimpici saranno in vendita in autunno.

Alla fine dello scorso anno, Paris 2024 ha aumentato le entrate previste per i biglietti e l'ospitalità a 1,423 miliardi di euro.