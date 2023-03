Il mercato dei PC, stampanti e accessori Ã¨ in una fase di cambiamento

Cerchiamo di rimanere al passo con le tendenze e le esigenze dei clienti per fornire prodotti di alta qualità.

Inoltre, stiamo investendo sempre di più in tecnologie innovative, come l'intelligenza artificiale, per offrire prodotti e servizi ancora più avanzati e personalizzati.

Come ha influenzato la tecnologia l'evoluzione del mercato e delle abitudini dei lavoratori e delle persone?

La tecnologia ha avuto un enorme impatto sull'evoluzione del mercato e delle abitudini dei lavoratori e delle persone.



Ha permesso una maggiore automazione dei processi lavorativi, migliorando l'efficienza e la produttività.

Inoltre, ha reso possibile il telelavoro e il lavoro da remoto, rendendo le persone più flessibili e riducendo la dipendenza dal luogo di lavoro fisico.

La tecnologia ha anche cambiato la natura delle transazioni commerciali, rendendo più facile per le imprese raggiungere i clienti attraverso canali digitali come i social media e i siti web.

Tutto ciò ha portato a un cambiamento significativo delle abitudini dei consumatori e dei lavoratori, con un'attenzione crescente alla velocità, alla convenienza e alla personalizzazione.

E se parlassimo delle stampanti: quanto è cambiato questo mercato?

Anche qui si sta osservando un cambio, si verso un approccio contrattuale per l'acquisto di stampanti.



Si tratta di un acquistare un servizio e si paga a rate, dimenticandosi di tutto il resto, come la fornitura di cartucce e inchiostro, che viene garantita dal servizio Instant Ink di HP.

Questo cambio è stato influenzato dalla pandemia?

Durante la pandemia, la necessità di avere a disposizione le stampanti è aumentata notevolmente, ma la tendenza verso l'approccio contrattuale era già in atto prima dell'emergenza sanitaria.

Ma riguarda solo le aziende o anche i consumatori finali?

Riguarda entrambi, sia le piccole aziende che i consumatori finali.

Anche i grossi clienti con cui parliamo stanno adottando sempre di più questo approccio contrattuale.

Vede anche un cambiamento nel mercato degli accessori?

Il fatto che sempre più persone lavorino da casa o da postazioni più incentrate sulla comunicazione ha fatto sì che il mercato degli accessori per PC crescesse notevolmente.



Non si acquista più solo il PC, ma anche molti altri accessori come videocamere aggiuntive, alimentatori esterni, zaini e accessori dal design accattivante.

Il device non è più visto solo come un PC, ma come un'intera soluzione che deve garantire performance sia in ufficio che fuori.

Questo giustifica anche una diversa segmentazione del mercato dei PC negli ultimi anni?

Il mercato dei PC si è ulteriormente segmentato, con prodotti come il Chromebook, una soluzione di Google che è diventata una vera esigenza per molte persone.

In generale, il mercato è diventato più frammentato e segmentato, con una fascia di device che si adatta a diverse esigenze, dall'utilizzo in ufficio alla fascia gaming e così via.