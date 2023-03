4 motivi per cui il business ha bisogno di un sistema PLM flessibile

Questo diventa eccessivamente oneroso sia in termini di costo che di tempo.

3 - Collaborazione inadeguata

I sistemi PLM tradizionali hanno spesso bisogno di aiuto per supportare una collaborazione efficace tra le funzioni aziendali interessate, quali progettisti, ingegneri e addetti alla produzione.

Questo può portare alla generazione di silos di informazioni con la conseguenza di rallentare lo sviluppo del prodotto.

Con i complessi processi di sviluppo dei prodotti odierni, è fondamentale disporre di una soluzione PLM che supporti una collaborazione continua e la condivisione in tempo reale delle informazioni.

4 - L'integrazione con i sistemi esistenti è scarsa

Il valore commerciale effettivo di un sistema PLM è la sua capacità di integrarsi con i sistemi esistenti all'interno dell'azienda, quali ad esempio ERP, CRM, CAD ecc.



Le organizzazioni si affidano a varie tipologie di sistemi per supportare i processi aziendali.

Alcuni sono stati realizzati internamente, altri acquisiti da fornitori differenti e molti di essi sono stati a loro volta estremamente personalizzati.

Con il tempo però si modificano gli standard e la tecnologia evolve.

L'integrazione non si limita a collegare due piattaforme software, ma spesso significa collegare due generazioni tecnologiche differenti.

Un software PLM tradizionale risulta inadatto a sostenere il cambiamento in quanto il modello di business è basato su una forte personalizzazione e sulla consulenza, quindi, i fornitori PLM sono costretti a semplificare le integrazioni per le aziende.

Il risultato? Un sistema PLM macchinoso.

La macchinosa tabella di marcia del PLM

Le fasi principali per le implementazioni tradizionali del PLM sono:



- I consulenti PLM incontrano utenti, dirigenti e personale tecnico per capire le esigenze e le aspettative;

- Essi imparano a conoscere i processi aziendali, i sistemi e le integrazioni necessarie;

- Prendono il sistema "out-of-the-box" e personalizzano tutti i collegamenti ai sistemi e alle strutture di dati;

- Esaminano i flussi di lavoro esistenti e creano risposte PLM ottimizzate per semplificarli.

Dove sono ora i team di consulenza alle vendite composti da 20 persone quando la vostra organizzazione ha bisogno di nuovi flussi di lavoro dato che il business si è evoluto e le esigenze sono cambiate?

I flussi di lavoro sono di fatto consolidati

Sono difficili da modificare e permangono a lungo senza modifiche ed ottimizzazioni.

Inevitabilmente i flussi di lavoro finiscono così per essere abbandonati a favore di scorciatoie.

Improvvisamente siamo tornati al punto di partenza con processi lunghi, manuali, soggetti ad errori e inefficienti.

La necessità di un sistema PLM flessibile

Un sistema PLM flessibile offre un'esperienza di implementazione più agevole.



- Dato che il prodotto deve funzionare fin dall'inizio, l'integrazione con i vari sistemi aziendali deve essere immediata;

- L'integrazione dei dati legacy deve funzionare subito;

- Il prodotto è facile da aggiornare (perché è standardizzato);

- L'ambito del progetto è definito chiaramente fin dall'inizio;

- Il cliente può iniziare con un sistema PLM di base e poi aggiungere nel tempo ulteriori plugin e integrazioni per sfruttare meglio i propri dati;

- Le modifiche possono essere effettuate senza dover riprogettare completamente il prodotto.

In conclusione, "l'implementazione di un nuovo sistema PLM è un compito impegnativo: è complicato e richiede una chiara comprensione degli obiettivi e dei requisiti e deve essere un'acquisizione in grado di resistere nel tempo", dichiara Luigi Salerno, Country Manager di Aras.

Il problema, però, è che le implementazioni tradizionali del PLM falliscono spesso.



L'eccessiva personalizzazione, la scarsa integrazione, la migrazione dei dati e l'usabilità non ottimale contribuiscono al loro fallimento.

Quindi, perché non semplificare l'implementazione? Perché non investire in una soluzione sostenibile che funzioni immediatamente?

Un software PLM flessibile abbassa la soglia di ingresso riducendo i costi di implementazione, i requisiti di personalizzazione e cercando di eliminare problematiche quali l'ambito di applicazione e le sfide di integrazione che affliggono le implementazioni tradizionali.