Stefano Saturnino (Pizzium): nella ristorazione conta molto la voglia di fare vivere esperienzeÂ 

La ristorazione è molto di più che semplicemente servire un pasto, ci sono molti elementi che contribuiscono alla buona riuscita dell'esperienza.

Quali sono le sfide principali?

Oltre a far sentire a proprio agio tutti i clienti, indipendentemente dalla loro età, lavoro o background culturale, la ristorazione deve essere in grado di offrire un'esperienza completa e coinvolgente.

Questo è molto difficile da raggiungere, ma se si riesce, la soddisfazione del cliente e i risultati che ne derivano sono la conseguenza naturale.

Quanta italianità c'è in Pizzium?

Il 100%. Questo è un Paese che è famoso da sempre per la cucina, l'ospitalità e ci sono un sacco di turisti che ci amano e ci scelgono.

Non contano le classifiche primi, secondi, terzi, perché siamo riconosciuti e riconoscibili ovunque per lo stare bene a tavola.



Oggi solo con Pizzium abbiamo aperto 35 ristoranti.

Una crescita molto significativa, considerando anche che ci sono stati anni complicatissimi per il settore.

Con Pizzium siamo in una fase di espansione e ha tutte le caratteristiche per affermarsi.

Il programma di crescita è importante, arriveremo anche, come immagino verso l'espansione all'estero, quasi come una naturale conseguenza. Ora siamo concentrati sullo sviluppo e sulla diffusione dei nostri valori.

La ricetta che piace ai clienti è l'italianità, la pizza "alla napoletana", gli ingredienti davvero di grande qualità.

Quindi si può dire che la vostra filosofia è legata all'Italia?

Non potremmo farne a meno.

Ma l'idea di crescita e di espansione ruota intorno anche ad altri tipi di pizza.

Abbiamo recentemente rilevato il 100% di Crocca, una catena che ha un'offerta perfettamente complementare a Pizzium. L'operazione mira a consolidare la posizione di Pizzium nel settore della ristorazione e creare un Gruppo in grado di soddisfare i diversi gusti degli amanti della pizza.



Crocca propone una pizza sottile, croccante, con ingredienti freschi e ricercati per palati esigenti, mentre resta inconfondibile la proposta di Pizzium con le pizze napoletane con ingredienti regionali DOP e IGP.

Cornicione alto e morbido e dall'altra parte una pizza croccante.

L'idea però è molto simile: una pizza molto buona, ingredienti di primo livello e un servizio capace di offrire prima di tutto un'esperienza.

Quindi, semplificando, la pizza napoletana classica e quella che andava di moda negli anni '80?

Sicuramente, da un lato Pizzium con la proposta che incontra il gusto di tanti, e dall'altra la nostalgia, come per me che andavo in pizzeria con i miei genitori negli anni '80, una pizza che ha sempre fatto parte della tradizione: un ritorno a casa.

A Milano, da dove siamo partiti, da anni la pizza napoletana è diventata un must. Quello che conta però è la caratterizzazione dell'insegna, il tipo di servizio, l'ambientazione e la riconoscibilità.

Il delivery oggi è ancora importante?

La pandemia ci ha permesso di guardare al digitale e al delivery in modo diverso rispetto al passato, ma oggi in generale le persone vogliono tornare al ristorante e stare insieme.



La pandemia ha dato un forte impulso alla digitalizzazione della ristorazione in generale, comprese le pizzerie.

Prima della pandemia, molte pizzerie potevano fare a meno del digitale, il delivery era il take away sotto casa, ma adesso la situazione è cambiata e le pizzerie hanno dovuto adattarsi.

Per noi è stato fondamentale avere un sito internet funzionale e una presenza sui social media per mantenere il contatto con i nostri clienti durante i periodi di chiusura forzata.

Non credo personalmente che il digitale possa sostituire completamente l'esperienza di mangiare una pizza in pizzeria.

La pizza è un piatto che va gustato caldo e appena sfornato, e non sempre il delivery può garantire tutto quanto.

Inoltre, la pizzeria è anche un luogo di socializzazione e di convivialità, dove si può incontrare gente e passare una serata in compagnia.

Il digitale è davvero un'opportunità per raggiungere più clienti e per semplificare il processo di prenotazione e di ordinazione, ma come insegna non possiamo permetterci di perdere di vista l'importanza dell'esperienza in pizzeria.

Un gruppo che inizia ad avere un fatturato e una crescita importante.

Il confronto tra 2021 e 2022 parla di una crescita di fatturato del 115%, con una crescita dell'EBITDA del 79%.



Una crescita costruita giorno per giorno lavorando sui valori e, ripeto, sull'esperienza che vogliono vivere i clienti, con la formazione del personale, con la scelta delle aperture.

In questo caso, siamo molto maniacali, cerchiamo di capire davvero se la location è adeguata e, una volta deciso di aprire, la cura dell'aspetto architettonico diventa chiave, perché non replichiamo semplicemente il format, ogni pizzeria è unica.

Per concludere, investiamo molto sul personale, per trasmettere lo spirito, la qualità e i valori.