L'importanza di adottare strategie e strumenti innovativi contro la crisi di impresa

E' comune pensare che l'approccio alla tecnologia possa essere la soluzione a tutti i problemi.

Si parla molto di digitalizzazione, che nonostante sia un'arma preziosa per aiutare le aziende a diventare più resilienti ed affrontare le sfide future, l'applicazione nel settore Fintech non è di facile attuazione, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) che attualmente soffrono di più.

In questo periodo, chi sta impattando in modo puntuale in ambito di "digital transformation" è la società DigitalSuite, azienda IT, che per mezzo di una campagna informativa, sta divulgando cultura, strategie e strumenti innovativi per prevenire rischi finanziari e la crisi di impresa.



Nelle prossime settimane saranno previsti incontri, webinar ed attività rivolte alle imprese ed agli addetti al settore.