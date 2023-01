A febbraio la quinta edizione di Future Lab

L'appuntamento quest'anno più che mai rappresenta un'opportunità di confronto e interazione: ci troviamo a vivere una fase storica delicata e sfidante, a partire dall'inflazione e dalla scarsità di materie prime, passando per le nuove opportunità offerte dal metaverso e dallo sviluppo delle criptovalute, fino alle nuove regole del marketing digitale e la sfida della transizione energetica.

Malgrado gli aumenti dei prezzi, come conseguenza dell'inflazione, lo shopping online registra numeri in costante crescita nel nostro Paese, specialmente per gli acquisti da mobile.

L'andamento del settore sarà presentato da Davide Casaleggio, CEO & Partner Casaleggio Associati, nello speech di apertura in cui saranno presentati i dati 2022 e i trend attesi nel prossimo anno.

Alle criticità dovute alla situazione macroeconomica si aggiungono anche quelle legate ai crescenti costi di advertising, che si inseriscono nel quadro di una più ampia evoluzione del marketing digitale in corso, dai problemi di privacy connessi a Google Analytics alla svolta anti-tracciamento.



Nel frattempo, aziende come Meta (Facebook) e Alphabet Inc.

(Google) hanno annunciato un calo nel ritmo delle assunzioni, a testimonianza della difficoltà che sta affrontando il mondo del digital nel suo complesso.

Ma allo stesso tempo si stima che il metaverso raggiungerà il valore di 830 miliardi di dollari entro il 2030.

Molti brand come Gucci, Forever 21 o Nike hanno già lanciato dei "negozi" virtuali.

Secondo Laura Ghisleri, Content & Networking Director IKN Italy, "Future Lab propone una serie di approfondimenti e di confronti sugli argomenti più attuali a partire dall'integrazione della nuova dimensione del Metaverso con i canali tradizionali del retail per renderlo un'ulteriore leva di marketing al fine di entrare in contatto con i potenziali clienti, soprattutto quelli più giovani come i Millennials e la GeNZ.