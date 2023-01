Il 2023 sarÃ  l'anno dell'idrogeno?

Con la rapida crescita della domanda di veicoli elettrici e pompe di calore aria-acqua, anche la domanda di elettricità crescerà velocemente.

Questa situazione significherà maggiore pressione sulla rete europea negli anni a venire.

Ecco allora che sale in cattedra l'idrogeno.

L'idrogeno pulito, prodotto dall'energia rinnovabile in eccesso, sembra una buona soluzione a breve termine, malgrado comporti costi più elevati.

L'energia nucleare, infatti, richiede troppo tempo per essere sviluppata e la tecnologia dell'energia da fusione è tutt'altro che pronta per la commercializzazione.



Il gas naturale è diventato sempre più costoso e l'utilizzo di centrali elettriche a gas naturale per il carico di base è sempre meno praticabile in questo periodo.

La produzione di energia rinnovabile può essere sviluppata più rapidamente, ma non risolve il problema.

C'è, però, la possibilità che gli elettrolizzatori dell'energia in eccesso proveniente da fonti energetiche rinnovabili siano utilizzati per separare l'idrogeno dall'acqua.

Questo idrogeno pulito può successivamente essere immagazzinato e poi bruciato nelle centrali elettriche per creare l'elettricità di base.

Questa tecnologia sarebbe più costosa della combustione del gas se il gas russo fosse parte dell'equazione ma, come detto, non è questo il caso e anzi oggi rappresenta l'unica soluzione a breve termine per decarbonizzare la produzione di energia in Europa.



Lo stoccaggio di energia diventerà sempre più una tecnologia chiave per la nostra transizione verso una società più verde, ma anche assolutamente necessario poiché più parti dell'economia sono elettrificate.

Un concetto che trova conferme anche nelle aziende che producono batterie che stanno lavorando in questa direzione per lo sviluppo dei veicoli elettrici: anche questi settori sono da monitorare e siamo convinti che le aziende coinvolte in questi processi performeranno molto bene, esattamente come quelle che hanno come business principale l'estrazione del litio.

Questo quadro ci porta ad affermare che il 2023 potrebbe essere l'anno in cui le azioni legate all'idrogeno otterranno un grande successo.

Simone Di Biase, Head of Relationship Management BG SAXO