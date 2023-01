Mentre la fusione dei nostri mondi on e offline accelera, la tecnologia continuerÃ  a dettare il ritmo

Gli avatar 3D superano il digital divide fisico in modo divertente e avrete probabilmente notato periferiche gaming nelle riunioni Zoom, usate sia per lavoro sia per gioco.

In questo percorso di ?blending', il 2023 sarà quindi un anno in cui assisteremo a esperienze sempre più personalizzate, a una reale innovazione ibrida e a nuove soluzioni focalizzate sulla workforce, il tutto all'insegna della sostenibilità.

Noi di HP monitoriamo attentamente questo scenario per assicurarci di continuare a soddisfare le esigenze in continua trasformazione.



Ecco alcune tendenze chiave che i nostri "futuristi" stanno prendendo in considerazione.

Maggiori opzioni di personalizzazione per i gamer ed esperienze "phygital" realmente immersive

Nell'ultimo decennio il mercato dei videogiochi ha registrato un incremento notevole.

Con un mercato globale valutato a 184,4 miliardi di dollari nel 2022, ha già superato i settori tradizionali dell'intrattenimento come il cinema e la musica.

Poiché un numero sempre maggiore di gamer trascorre più tempo nei mondi virtuali (il 70% dei residenti nel Regno Unito prevede di qualificarsi come gamer entro il 2027) le loro esigenze stanno diventando sempre più sofisticate.

Per questo motivo, stiamo assistendo alla crescita esponenziale di accessori specializzati, come tastiere e mouse personalizzabili, controller ergonomici e persino occhiali che filtrano la luce blu e fungono da occhiali da sole polarizzati.



Le cuffie premium con audio multidirezionale e funzionalità di vibrazione stanno generando esperienze più coinvolgenti, confortevoli e personalizzate.

Nel 2023, i gamer desidereranno sempre più esprimersi attraverso esperienze che vanno al di là dello schermo.

Alcuni esempi sono gli accessori personalizzati stampati in 3D e le funzionalità di illuminazione RGB attraverso dispositivi che consentono di entrare nel vivo del gioco.

L'innovazione porterà a esperienze ibride più inclusive e sicure

Le attività di ricerca e sviluppo si stanno focalizzando sulla riduzione dei vincoli della comunicazione attraverso la tecnologia.

Dalle soluzioni per sale riunioni ai video cart mobili, fino ai notebook aziendali che supportano molteplici videocamere, le nuove tecnologie di collaboration stanno contribuendo a creare esperienze più coinvolgenti e senza soluzione di continuità.



Se essere visti e ascoltati è importante, anche l'inclusività è al centro di questa innovazione.

Ad esempio, il numero degli impiegati (42%) che continua a ritenere che sia meglio essere in ufficio per essere considerati per una promozione è quattro volte superiore, rispetto a chi lavora da remoto (10%).

È evidente che la tecnologia ha un ruolo importante nell'aiutare ad abbattere le barriere che ancora persistono.

Nel 2023, si prevede che l'intelligenza artificiale sarà integrata in nuovi ambiti, come ad esempio nella webcam, che seguirà i volti per assicurare che l'utente sia sempre al centro dello schermo.

Funzionalità abilitate all'intelligenza artificiale, come HP Smart Sense, sono in grado di monitorare e ottimizzare l'uso dei componenti del portatile che consumano energia, consentendo agli utenti di preservare la durata della batteria, della ventola e del processore.



Le più recenti soluzioni di difesa dalle minacce informatiche sfrutteranno l'IA per essere sempre un passo avanti ai criminali informatici.

Maggiore flessibilità e semplicità sul posto di lavoro, grazie a servizi e soluzioni

Per le aziende che hanno una presenza internazionale e i dipendenti che lavorano da casa, dall'ufficio o da qualsiasi altro luogo, la semplicità e la flessibilità sono fondamentali.

I prodotti e i servizi devono abilitare stili di vita e di lavoro ibridi, facilitando la gestione di una workforce sempre più distribuita.

I servizi e le soluzioni unificate per PC, stampanti e dispositivi di collaboration possono contribuire ad attenuare la "pressione" che i team IT devono affrontare.

Grazie a software enterprise come HP Anyware, i dipendenti possono rimanere produttivi grazie all'accesso protetto ai loro spazi di lavoro digitali senza una VPN, consentendo una collaboration ad elevate prestazioni praticamente ovunque.

Innovazione sostenibile: le aziende si impegnano per raggiungere net zero

Obiettivi climatici "net zero" e consumatori più attenti all'ambiente: questi due elementi fanno sì che nel 2023 le aziende tecnologiche, e di tutti i settori, debbano intensificare le proprie credenziali di sostenibilità. I consumatori sono infatti sempre più consapevoli dell'impatto delle loro scelte e desiderano selezionare brand che diano priorità a comportamenti e valori sostenibili.



La tendenza verso un'elettronica sostenibile si sta evolvendo in modi nuovi ed interessanti, con prodotti che integrano un maggior numero di materiali riciclati o altri materiali di natura sostenibile.

Presto scoprirete che ci sono contenuti bio-circolari, come i fondi di caffè, nel vostro monitor e l'olio da cucina nel rivestimento inferiore del vostro laptop.

In HP crediamo che i prodotti progettati all'insegna della sostenibilità debbano essere accessibili a tutti.

Oltre a sviluppare il portafoglio di PC tra i più sostenibili, HP ha utilizzato, dal 2019, oltre un miliardo di chili di materiali riciclati.

E continuiamo a innovare, ad esempio, offrendo servizi informatici carbon neutral per supportare le aziende a gestire meglio la propria impronta ambientale.

Siamo a un bivio importante nel nostro rapporto con la tecnologia.

Se da un lato il prossimo passo verso un continuum fisico-digitale migliorerà le nostre esperienze di lavoro e di svago in modi nuovi ed entusiasmanti, dall'altro potrebbe farci riapprezzare maggiormente ciò che conta di più.



Giampiero Savorelli, AD HP Italy, sulla base di alcune riflessioni condivise con Luke Thomas, Chief of Staff & Futurist, HP