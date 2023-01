Job hopping: in Italia funziona solo per le professioni digitali

Non solo, - spiega Pietro Novelli, general manager di Oliver James Italia - l'Italia è anche uno dei Paesi in cui gli stipendi sono cresciuti di meno negli ultimi 30 anni secondo gli ultimi dati Ocse.

E questo è un problema soprattutto con l'inflazione in aumento: se, infatti, le buste paga hanno fatto segnare un +3%, l'inflazione è cresciuta dell'8,1%.

In sostanza, gli aumenti dei salari hanno compensato solo il 40% dei rincari, contro una media Ue del 54%".

Job hopping: sì o no? I consigli del recruiter

Ma è davvero un'opportunità passare da un lavoro all'altro? "È senz'altro giusto guardare alle opportunità presenti sul mercato - dice Novelli - ma può essere opportuno anche saper negoziare internamente alla propria azienda per avere una revisione del proprio pacchetto retributivo.



Per far questo è bene capire in quale tipo di azienda si lavora o, meglio, il tipo di politica retributiva adottata dall'azienda.

Ci sono due criteri per stabilire gli aumenti di stipendio: il criterio di equità (in egual misura per tutti) o per meritocrazia (in base all'andamento delle performance dei dipendenti) e ciascuno presenta vantaggi e svantaggi".

E ancora: "Altre cose utili sono: comprendere e concordare le proprie salary e promotion review prima ancora di entrare in azienda; rendere nota al proprio interlocutore (HR o manager) la consapevolezza circa il valore della propria figura professionale".

Per esempio: sapere che "Il mercato offre X", ti permette di non compromettere la tua posizione esplicitando eventuali processi selettivi e/o citando espressamente i colleghi di cui sei venuto a conoscenza circa il loro stipendio.

E ancora: "Se si lavora all'interno di un'azienda fortemente meritocratica, portare a supporto i risultati delle proprie performance permetterà di presentarsi a un colloquio con un HR in maniera adeguata rispetto ai valori aziendali e, qualora i confronti interni di salary review o promozione non producano i risultati attesi, è possibile utilizzare i meccanismi di controfferta per far rilanciare la propria azienda".



Infine, non sempre il cambio di azienda, per quanto spesso sia la modalità più veloce per migliorare la propria retribuzione, va di pari passo con la valorizzazione o miglioramento delle proprie competenze.

Spiega Novelli: "nel lungo termine cambiare troppo spesso azienda può compromettere il proprio profilo professionale (scarsa profondità delle competenze acquisite, poca continuità con sfide progettuali e di trasformazione che necessariamente richiedono anni per essere finalizzate etc)".