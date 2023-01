Consulenza strategica: come evolve il ruolo dei business integrator

Le moderne tecnologie digitali hanno cambiato radicalmente il significato di prodotti e servizi.

Nel nuovo mercato digitale, contenuti e servizi diventano indipendenti dalla tecnologia e dalle modalità di accesso.

Il digital rappresenta un'area strategica di sviluppo del business per ogni organizzazione e, come tale, necessita di aggiornamento costante, per poter garantire una continua evoluzione del know-how e delle capacità produttive dell'azienda.

Oggi la domanda di servizi è tale da portare il mercato ad avere un trend di crescita destinato a superare i 91 miliardi di euro nel 2025.

In questo contesto, il ruolo dei fornitori di ICT è cruciale per lo sviluppo dei mercati digitali proprio per la loro capacità di trasferire tecnologia, di intercettare le esigenze degli utenti e di tradurre le tecnologie digitali in soluzioni.

Non stare al passo con i tempi significa perdere un vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto mutevole come quello attuale.

Crescono gli investimenti in digitalizzazione

Da una nostra analisi degli investimenti, effettuati dalle aziende per progetti di digitalizzazione, emerge che il settore con il maggiore incremento di budget nel 2021 è stato il Fashion & Luxury. La notevole crescita del settore è una vera testimonianza del valore della digitalizzazione per lo sviluppo e per la ripresa economica.