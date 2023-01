Semiconduttori: inizia la guerra politica

Anche l'Europa sta costruendo le sue catene di fornitura di semiconduttori.

Si tratta di controllare gli strumenti chiave nelle attrezzature militari e tutte le altre applicazioni importanti in una società moderna, dai computer, agli smartphone, alle automobili e così via.

Al centro di questo conflitto si trova certamente Taiwan, che è un Paese chiave nella catena di fornitura globale di semiconduttori.

Come noto, la Cina mira apertamente a integrare Taiwan nella Repubblica popolare e questo rappresenta un rischio molto alto per Stati Uniti e l'Europa perché renderebbe Pechino un competitor strategico.

Da qui nasce l'esigenza di nuove leggi come il citato US CHIPS Act.

Taiwan avverte la pressione e ha appena approvato una nuova riforma che consentirà alle aziende locali di semiconduttori di ottenere crediti d'imposta fino al 25% delle loro spese in R&D (ricerca e sviluppo): il tentativo è favorire queste società per farle rimanere competitive e compensare le mosse fatte negli Stati Uniti ed in Europa.