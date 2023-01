Otto tendenze di settore che sono qui per rimanere

Per contro, la fornitura di servizi era associata solo ad alcuni settori, come le telecomunicazioni.

Quei giorni sono spariti.

Dalle attrezzature sportive ai servizi di streaming per il B2C, alle macchine e al software nel mondo B2B, difficilmente esiste un prodotto o un servizio che i clienti non si aspettano di ottenere in abbonamento.

In breve, il modo in cui i prodotti e i servizi sono consumati, ordinati e pagati è cambiato, e sono sicuro che questa tendenza continuerà a trasformare i flussi di ricavi, la progettazione dei prodotti e il coinvolgimento dei clienti in tutti i settori.

Mobilità integrata

I trend sono collegati, così come i servizi legati alla mobilità.

Le infrastrutture urbane sono state pensate e costruite per le auto che si muovevano tra la periferia e i centri delle città.

Con sempre più persone che si spostano, questo non è più fattibile.