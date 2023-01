Il caro energia mette in crisi i mercati all'ingrosso ittico e ortofrutticolo

Sono questi alcuni dei dati che emergono dall'Osservatorio di Italmercati, la rete che riunisce i più importanti mercati all'ingrosso del Paese.

L'indagine scatta una fotografia in chiaroscuro della situazione attuale del settore in Italia rispetto al 2022 e al periodo pre-pandemia.

Tanti i fenomeni che hanno influenzato l'andamento del business negli ultimi anni come il conflitto in Ucraina, l'aumento dei prezzi delle materie prime e del gasolio, il caro energia e non da ultimo la maggiore presenza di eventi climatici estremi. In questo caso, a risentire maggiormente dell'effetto dei cambiamenti climatici sono gli operatori dei mercati agroalimentari rispetto a quelli dell'ittico: il 33% degli operatori dell'agroalimentare risultano molto preoccupati dell'impatto contro il 16% dell'ittico.