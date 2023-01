PerchÃ¨ e quando usare la tecnologia a supporto della gestione delle Risorse Umane in azienda

In questo contesto, in rapido e continuo cambiamento, risulta evidente che la competitività di un'azienda dipende anche dalla conoscenza delle tecnologie necessarie e più adatte alla propria realtà. Per questo motivo e per fare maggiore chiarezza, HRCOFFEE ha identificato i tre principali ambiti di applicazione delle nuove tecnologie nate per supportare l'HR 4.0 nelle attività routinarie:

- Processi di gestione HR tradizionali: comprende tutti i sistemi di automazione, reportistica, onboarding e le attività che richiedono un'autorizzazione come per esempio l'erogazione dei ticket.