Una azienda manifatturiera su tre investirÃ  in digitale e green entro il 2024

Tuttavia, c'è ancora una buona parte degli imprenditori che tra il 2022-2024 non ha in programma di fare alcun investimento in questa direzione o che prevede di fermarsi solo a metà di questo processo di transizione.

Il 12% delle imprese investirà, infatti, solo nelle tecnologie digitali e il 22% solo nel green, mentre il 35% non investirà affatto rinunciando ad un'opportunità per diventare più competitive.

Quando le imprese manifatturiere investono solo nelle tecnologie digitali la propria produttività aumenta fino al 12%, mentre cresce fino all'8% quando investono esclusivamente in sostenibilità ambientale.

Benefici ancora maggiori si riscontrano quando le imprese investono in entrambi i campi: in questo caso l'effetto sulla crescita della produttività sale al +14%.

Ma l'impatto sull'aumento della produttività si eleva al +17% quando gli investimenti nelle transizioni "gemelle" sono accompagnati da quelli nel capitale umano sia con attività di formazione diretta ai propri dipendenti di upskilling/reskilling sia in quella manageriale per l'innovazione di nuovi modelli di business.



Investire nel capitale umano quindi conviene: il 37% delle imprese che hanno investito nella digitalizzazione e nella formazione dichiara di avere ottenuto una maggiore flessibilità per adeguare la produzione alle esigenze di mercato (contro il 22% di chi pur avendo investito nel digitale non ha puntato sulla formazione); il 44% un aumento della velocità di produzione (contro il 32%); il 52% maggiore qualità del prodotto e minori scarti (contro il 37%); il 53% minori errori e fermi macchina (contro il 40%).

Mentre tra le imprese che hanno puntato sulla sostenibilità ambientale e investito sul capitale umano, il 44% ha riscontrato un aumento di competitività (contro il 39% di quelle che hanno fatto investimenti sempre nel green ma non nelle risorse umane).