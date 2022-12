Cosa cercano i fondi venture capital nel fintech?

Quello dei servizi bancari per le PMI è l'ambito che ha registrato la maggiore crescita, in termini di investimenti, nel 2022.

Il settore dei pagamenti rimane ancora il più gettonato, seguito da quello del "Buy now, pay later" (BNPL), pur avendo subito un calo rispetto al 2021.

Perché investire, ancora oggi, nel fintech?

Il mercato dei servizi fintech, in particolare quelli per le imprese e per le istituzioni finanziarie, è in espansione e continuerà ad esserlo nei prossimi anni.

Vediamo perché.

Un numero sempre più alto di PMI sta pensando di affidarsi all'embedded finance, per ridurre le frizioni con le banche.

Come riporta una ricerca del 2021 di Accenture, che ha preso in considerazione un panel di più di 2,5 mila PMI provenienti da tutto il mondo (in particolare da Europa e Stati Uniti):

- il 41% delle PMI sarebbe interessato a servizi bancari forniti da provider digitali.



Una percentuale che raggiunge il 52% con il crescere della dimensione dell'azienda in questione (50-250 impiegati);

- il 44% delle PMI preferisce le piattaforme digitali che offrono servizi in partnership con le banche tradizionali.

Un dato che scende al 30% quando aumenta la dimensione delle società considerate;

- il 47% delle PMI sarebbe disposta a considerare una "tariffa premium" per avere servizi di embedded finance.

Il valore raggiunge il 57% nel caso di business di maggiori dimensioni.

Le società avranno sempre più necessità di creare nuove fonti di ricavi, ad esempio fornendo servizi finanziari alle loro filiere di produzione, come se fossero loro stesse una banca.

Un modo per aumentare, ad esempio, i margini d'investimento, e anche di garantire finanziamenti ai loro fornitori, con interessi che sono al momento solo poco superiori a quelli bancari.



Una delle compagnie nel portfolio di P101, Opyn, offre già questi servizi.

Società leader nell'embedded finance, offre prodotti di "Banking as a Service (BaaS)" e supply chain finance.

Mettendo a disposizione una suite completa di strumenti, permette ai suoi clienti di prendere in prestito denaro e anche esserne i finanziatori, secondo i loro bisogni.

Oltre a questo comparto del fintech, che si basa sull'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per semplificare e velocizzare le operazioni finanziarie, ce ne sono altri che oggi i fondi di VC devono tenere sott'occhio.

Si tratta di business SaaS (software as a service):

- strumenti di risk management: ad oggi, non si trova per le PMI uno strumento per la gestione del rischio simile a quello che usano, per esempio, i fondi di venture capital.

Di conseguenza, molte compagnie non hanno un'idea chiara delle società con cui lavorano, ad esempio in termini di stabilità finanziaria;



- soluzioni per la cybersecurity: prevengono le frodi e forniscono funzionalità di accesso biometrico e protezione;

- strumenti per migliorare le procedure KYC (Know Your Customer) degli istituti finanziari.

Infatti, non solo le imprese, ma anche gli istituti finanziari sono sempre più interessati ai servizi fintech operanti nell'ambito SaaS e dell'intelligenza artificiale, perché permettono un risparmio sui costi di hardware, licenze e team interni dedicati.

Forniscono servizi sempre aggiornati dal punto di vista tecnologico e di sicurezza, utilizzabili ovunque nel mondo, flessibili e ad alto valore aggiunto.

Insomma, riteniamo che i servizi fintech per le PMI e per le istituzioni finanziarie andranno incontro a un sostanziale sviluppo nel prossimo futuro e che le società fintech che contribuiranno a livello tecnologico in tali ambiti probabilmente raggiungeranno lo status di "unicorno" nel giro di qualche anno.



Giorgio Pastarini - Investment Analyst di P101 & Giuseppe Donvito - Partner di P101